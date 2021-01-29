Отмена украинского правописания. Иск подала семиклассница из-за опасений не сдать ВНО

29.01.2021, 14:56, Новости дня

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Иск, по которому Окружной административный суд Киева отменил действующее украинское правописание, подала херсонская семиклассница Юлия Пиргас. Об этом заявил ее адвокат Дмитрий Ильченко, сообщает hromadske.

Он рассказал, что школьница хотела добиться отмены нового правописания, потому что, по ее словам, ей будет трудно сдавать ВНО, так как часть учебной программы она изучала по старому правописанию, а часть – по новому.

“Мы настаиваем на том, что предметом иска является то, что в приказном порядке была введена норма правописания, нехарактерная для употребления в Украине. Не говорит большинство населения “етер” или “павза”, – сказал Ильченко.

28 января ОАСК принял решение, которым отменил постановление Кабмина, утвердившее новую редакцию украинского правописания.

В Минюсте заявили, что будут обжаловать это решение, так как считают его незаконным.

22 мая 2019 года Кабмин Украины утвердил постановление о принятии новой редакции украинского правописания. 24 мая Институт языкознания имени Александра Потебни обнародовал полный текст новой версии правописания (.pdf) и список основных отличий (.pdf) от варианта 1992 года. В институте предупреждали, что в ходе подготовки к официальному опубликованию возможны издательско-редакционные коррективы.

Новая редакция начала применяться с 3 июня. 4 июня Минобразования опубликовало окончательную новую редакцию правописания. 15 августа в Минобразования сообщили, что в ближайшие пять лет не будут проверять знание нового украинского правописания во время внешнего независимого тестирования.

В ОАСК подали два иска об обжаловании новой редакции правописания.

Гражданка Елена Пиргас, которая действует в интересах своей дочери Юлии, ученицы седьмого класса, обратилась в суд 5 июня. “По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописание, действовало вне рамок своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что усложнит его изучение и грамотное использование”, – сообщали в ОАСК.

После первого заседания Юлия Пиргас заявила, что новое правописание “порочит” украинский язык, делает его “смешным и несовременным”. Мать школьницы сказала, что поддерживает иск дочери.

10 сентября в суд подали еще один такой иск. 1 ноября ОАСК объединил материалы двух дел в одно производство, говорится на сайте суда.

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