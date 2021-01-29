 

Guardian – Сан-Франциско вычеркнет имена рабовладельцев Вашингтона и Линкольна из названий школ

29.01.2021, 14:48, Новости дня
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В Сан-Франциско переименуют 44 школы, которые названы в честь Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна и других исторических личностей, связанных с рабством, расизмом и иными формами дискриминации, пишет The Guardian. Такое решение образовательного комитета города раскритиковали за поспешность, слабую историческую аргументацию и готовность потратить большие суммы на не всегда нужные переименования, тогда как ученики до сих пор не вернулись в классы и страдают от последствий пандемии.


Reuters

Образовательный комитет Сан-Франциско проголосовал за переименование 44 школ города, названных в честь Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна, Дайэнн Файнстайн и других политиков, конкистадоров и исторических личностей, пишет The Guardian. После месяцев обсуждений, которые привлекли внимание широкой общественности, комитет большинством голосов счёл, что эти люди недостойны упоминаться в названиях образовательных заведений из-за их связей с рабством, расизмом, тиранией, геноцидом и схожими видами дискриминации.

Как рассказывает издание, образовательный комитет неоднократно указывал на необходимость сменить названия школ в свете общенациональной борьбы с памятниками конфедератам и другими символами расистского прошлого. В принятой во вторник резолюции подчёркивается, что исторические личности, в честь которых названы упомянутые школы, «значительно уменьшали возможности некоторых среди нас в праве на жизнь, свободу и поиск счастья». По словам одного из членов комитета Марка Санчеса, это «не просто символическое» заявление, а моральный посыл в адрес «наших семей, учеников и нашего сообщества».

Родители школьников отмечают, говорится в публикации, что на протяжении долгих лет они призывали сменить название образовательных заведений. Так, средняя школа Джеймса Денмана названа в честь её первого директора, который отказывал китайским ученикам в государственном образовании. Стремление естествоиспытателя Джона Мьюра спасти дикую природу для белого населения привело к расцвету идей о превосходстве белой расы с экологическим уклоном. Что касается Томаса Джефферсона, Джорджа Вашингтона и Джеймса Мэдисона, то отцы-основатели США являлись рабовладельцами.

В то же время решение комитета раскритиковали за поспешность и недостаточные обоснования для переименования, которое скорее возникло на волне всеобщего воодушевления, чем базируется на фактах. В частности, в статье The Guardian говорится, что организация не выяснила, в честь какого Рузвельта названа одна из средних школ — Теодора или Франклина Делано. Второкурсник из старшей школы Лоуэлл поддерживает инициативу, однако заявляет, что некоторые школы совсем не нужно переименовывать. По словам школьника, в консультативной комиссии нет историка, поэтому в резолюции содержится множество оплошностей по исторической части. «Они цитируют «Википедию» как источник. Мне как ученику школы Лоуэлл не разрешено использовать «Википедию» как источник», — возмущается старшеклассник. Также он недоволен тем, что комитет потратит миллионы долларов на «переименование школы, которую можно было не переименовывать».

Другие критики заявляют, что необходимо оценивать историческую личность в целом, отмечается в статье. Линкольна осуждают за его отношение к коренным американцам, однако он является «любимым президентом Обамы», приводит контраргумент вице-председатель ассоциации выпускников старшей школы Джорджа Вашингтона Лопе Яп — младший. Он напоминает, что аболиционист Фредерик Дуглас восхвалял 16-го американского президента, а несколько историков опровергли выводы образовательного комитета по Линкольну.

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид заявила, что понимает значение имени школы и то, как важно чувствовать гордость за него. Однако, по её мнению, переименование учебных учреждений не должно являться приоритетом в то время, как дети до сих пор не возобновили очную учёбу из-за пандемии. «Наши ученики страдают, и нам следует говорить о том, как вернуть их в классы, предоставить им психологическую помощь и ресурсы, которые им необходимы в это сложное время, — приводит её слова The Guardian. — Наши семьи недовольны отсутствием плана, и они особенно недовольны тем фактом, что обсуждение этих планов даже не было на повестке дня на собрании образовательного комитета прошлым вечером».



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