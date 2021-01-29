Ученые сообщили о психических состояниях, способствующих совершению насильственных преступлений

29.01.2021, 14:42, Разное

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Ученые Университета Западной Каролины сообщили, что большая часть заключенных, совершавших насильственные преступления, имели посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), панические расстройства (ПР) и расстройства, связанные с употреблением спиртных напитков (РУА). Заключения специалистов опубликованы в Journal of Criminal Psychology.

Алекса Барретт и Аль Копак, доцент кафедры криминологии и уголовного правосудия, выяснили, что совмещение ПР, ПТСР и расстройства, связанного с употреблением алкоголя, повышает риски насильственных преступлений. Опыт проходил в 3-х окружных тюрьмах Северной Каролины.

В подборке мужчин, отбывающих заключение, было показано, что меньше половины из них имеют симптоматику, соответствующую ПТСР. Около четверти заключенных говорили, что ощущали панические атаки на протяжении 12 месяцев.

Авторы работы полагают, что заключенные мужчины в момент панических атак могут иметь агрессивное насильственное поведение в ответ на стрессовые обстоятельства жизни. Также одна треть выборки подходила под критерии среднего или тяжелого РУА. Такую обстановку эксперты наблюдали и в комплексе друг с другом.

Источник: www.medikforum.ru