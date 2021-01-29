 

В новых iPhone появится перископический зум-объектив

29.01.2021, 14:42, Разное
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Стали известны подробности о новом поколении смартфонов от компании Apple. По данным инсайдеров, в следующих модификациях iPhone может появиться перископический зум-объектив.
В Сети появились сведения относительно параметров и характеристик одной из грядущих новинок корпорации Apple. По данным инсайд-блогеров, следующие модели iPhone получат функционал, давно применяемый конкурентами американского IT-гиганта. Так, многие производители оснащают свои камерофоны всевозможными дополнительными датчиками, однако в основанном Стивом Джобсом бренде в последние годы наблюдались сложности с внедрением инноваций.

Теперь же, как видно по данным патентного управления США, корпорация оборудует камеры iPhone перископическим объективом с масштабированием. Инновацию следует ожидать в малогабаритных аппаратах, вся документация относительно разработки появилась на ресурсе ведомства только сегодня.

Созданная инженерами из Купертино технология камеры имеет диапазон фокусного расстояния – 85-165 миллиметров. В ней размещена пара световых элементов со складывающейся конструкцией и система линз между ними. Это позволит существенно улучшить оптическое масштабирование, вместе с этим используя дополнительные функции цифрового масштабирования.

При этом стоит отметить, получение патента вовсе не означает применение изобретения уже в следующих «яблочных» смартфонах. Также указывается, что камеры с новой опцией подходят для задействования как в iPhone, так и в планшетах, ноутбуках, компьютерах и других девайсах.

Источник: www.gizmochina.com



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