Доктор Брюйер назвала идеальный рацион для диабетиков

29.01.2021, 14:42, Разное

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Американский доктор Сара Брюйер назвала идеальный рацион для диабетиков. Это средиземноморская диета, которая поможет контролировать уровень глюкозы.

Сара Брюйер и её коллеги провели очередной эксперимент среди 215 пациентов с диагнозом сахарный диабет 2 типа. В течение 4-х лет представители первой группы употребляли продукты с низким содержанием жиров и ограничивали калории, а второй – придерживались средиземноморской диеты, основанной на овощах и фруктах. По результатам исследования, явные преимущества оказались у тех, кто соблюдал растительный рацион: уровень глюкозы у них понизился в разы.

Учёными было проведено ещё 5 дополнительных исследований, в результате которых выяснилось, что средиземноморская диета может предотвратить диабет 2 типа. Она сочетает в себе не только овощи и фрукты, но и оливковое масло, рыбу, цельнозерновые продукты, семена, орехи, бобовые и картофель. Такой рацион полезен для здоровья человека.

Диетологи составили ориентировочное меню. На завтрак можно выбрать ягодную кашу или яйца-пашот на тостах из непросеянной муки, на обед лучше приготовить салат из нута и тунца или скумбрию с травами, а для ужина идеально подойдут куриные котлеты или запеканка из баклажанов и кабачков с пармезаном и зелёным салатом. В качестве перекусов рекомендованы фрукты и овощи.

Источник: www.express.co.uk