 

Доктор Брюйер назвала идеальный рацион для диабетиков

29.01.2021, 14:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американский доктор Сара Брюйер назвала идеальный рацион для диабетиков. Это средиземноморская диета, которая поможет контролировать уровень глюкозы.
Сара Брюйер и её коллеги провели очередной эксперимент среди 215 пациентов с диагнозом сахарный диабет 2 типа. В течение 4-х лет представители первой группы употребляли продукты с низким содержанием жиров и ограничивали калории, а второй – придерживались средиземноморской диеты, основанной на овощах и фруктах. По результатам исследования, явные преимущества оказались у тех, кто соблюдал растительный рацион: уровень глюкозы у них понизился в разы.

Учёными было проведено ещё 5 дополнительных исследований, в результате которых выяснилось, что средиземноморская диета может предотвратить диабет 2 типа. Она сочетает в себе не только овощи и фрукты, но и оливковое масло, рыбу, цельнозерновые продукты, семена, орехи, бобовые и картофель. Такой рацион полезен для здоровья человека.

Диетологи составили ориентировочное меню. На завтрак можно выбрать ягодную кашу или яйца-пашот на тостах из непросеянной муки, на обед лучше приготовить салат из нута и тунца или скумбрию с травами, а для ужина идеально подойдут куриные котлеты или запеканка из баклажанов и кабачков с пармезаном и зелёным салатом. В качестве перекусов рекомендованы фрукты и овощи.

Источник: www.express.co.uk



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Российских блогеров обяжут показывать новогоднее поздравление Президента России на своих каналах в YouTube

22.09 / Российский университет транспорта подготовит кадры для цифровой экономики

18.09 / Скандалы: Тихая гавань соратников Януковича

19.01 / “Мы одевались, как капуста”: Алексей Ягудин поделился своими детскими впечатлениями о морозах

07.12 / Мнение: Затопление авианосца “Принц Уэльский”

06.08 / Евгений Понасенков эмигрировал в Приднестровье

05.01 / Ученые: Под ледниками благодаря водороду существует жизнь

04.01 / Мнение: Сбитие российского Ми-24 в Армении было умышленным

14.07 / Скандалы: На востоке Ливии появились египетские ЗРК С-300

09.10 / В Москве выявлен случай повторного заражения COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска