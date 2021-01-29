Каждый третий взрослый страдает от депрессии и тревожности во время пандемии

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29.01.2021, 14:40, Разное
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В эти исследования были включены данные о психологическом состоянии 288 830 человек с самым разным уровнем дохода и доступа к медицинским и социальным услугам. Самыми уязвимыми ожидаемо оказались женщины — они чаще сообщают о симптомах депрессии и тревожного расстройства по сравнению с мужчинами. Чем ниже доход и социальный статус женщины, тем выше у нее уровень психологического стресса, особенно во время локдаунов, когда многие семьи лишились дохода.

Результаты показали, что люди до 35 лет чаще страдают от симптомов депрессии и тревожности по сравнению с более старшими возрастными группами. Этот удивительный феномен ученые связывают с мощным информационным потоком из соцсетей, которыми активно пользуется молодежь. Исследование также подтвердило влияние соцмедиа и средств массовой информации на психологический стресс у населения, считают авторы.

В «группе риска» оказались и жители сельской местности. В основном у них невысокий уровень дохода, у многих из них он значительно уменьшился во время пандемии. Люди также испытывают огромную тревогу из-за того, что не смогут получить своевременную медицинскую помощь в случае заражения. Однако у сельских жителей, которые имеют сильную поддержку от семьи и использует позитивные стратегии выживания, уровень психологического стресса заметно ниже, отметили ученые.

Ранее исследователи из Школы глобального общественного здравоохранения Нью-Йоркского университета сообщили о том, что люди с депрессией, тревожностью и другими психическими расстройствами стали больше злоупотреблять алкоголем во время пандемии.

В онлайн-опросе об изменении алкогольных привычек приняли участие 5850 взрослых американцев из всех штатов. Около 29% участников признавались, что стали выпивать больше, в то время как 19,8% респондента сообщили, что уменьшили потребление спиртного. Однако у людей с депрессией вероятность злоупотребления алкоголем была на 64% больше, чем у тех, кто страдает от тревожного расстройства (на 41%).



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