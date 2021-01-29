 

Мнение: Топ-10 самых дорогих картин старых мастеров

29.01.2021, 14:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Рекорды на картины импрессионистов, модернистов, а также современных художников постоянно попадают в новости. Со старыми мастерами новостная повестка беднее — во-первых, их яркие продажи случаются гораздо реже из-за дефицита шедевров на рынке, во-вторых, цены на художников XIV–XVIII веков блекнут по сравнению с суммами, которые платят за Люсьена Фрейда, Дэвида Хокни и Дэмиена Херста.

28 января на Sotheby’s с молотка ушел «Портрет молодого человека с медальоном» Сандро Боттичелли. Он установил ожидаемый рекорд!

Мы решили показать, в какой компании этот портрет оказался (список выстроен по данным аукционных продаж).

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8755/

Источник: Шакко



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Грандиозный военный прорыв Северной Кореи

04.11 / Сын Трампа перед выборами в США опубликовал карту мира с Индией без Кашмира

19.09 / Глубокие глотки

10.11 / Слева направо

19.11 / В костюме осла и с гитарой: Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отметили день рождения сына Платона

24.09 / Мнение: «Талибан»: информационная кампания США против России, Китая, Ирана

03.01 / Мнение: Угроза танцующих роботов, дефицит проволоки в СССР и пинок от велосипедиста

02.07 / Правила сотворения мира

29.09 / Коронавирус снижает уровень тестостерона у мужчин

27.08 / “Я сидела вся в крови”: Бывшая солистка “Тату” Юлия Волкова рассказала, как пострадала от “нерусского мужчины”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска