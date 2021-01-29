Мнение: Топ-10 самых дорогих картин старых мастеров

29.01.2021, 14:32, Разное

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Рекорды на картины импрессионистов, модернистов, а также современных художников постоянно попадают в новости. Со старыми мастерами новостная повестка беднее — во-первых, их яркие продажи случаются гораздо реже из-за дефицита шедевров на рынке, во-вторых, цены на художников XIV–XVIII веков блекнут по сравнению с суммами, которые платят за Люсьена Фрейда, Дэвида Хокни и Дэмиена Херста.

28 января на Sotheby’s с молотка ушел «Портрет молодого человека с медальоном» Сандро Боттичелли. Он установил ожидаемый рекорд!

Мы решили показать, в какой компании этот портрет оказался (список выстроен по данным аукционных продаж).

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8755/