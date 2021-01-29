 

Зеленскому ответили на слова о “возвращении Крыма”: Пора прекратить обманывать украинцев

29.01.2021, 14:28, Разное
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Несколько дней назад украинский лидер назвал отделение
полуострова “страшной ошибкой”, которую необходимо исправить.
Владимир Зеленский выразил надежду, что международный проект “Крымская
платформа” поможет Незалежной вернуть территорию.

Заявление президента прокомментировал глава крымской
региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель. По его
словам, ошибка уже была исправлена. Крым много лет “находился на
чужбине” в составе украинского государства, а теперь вернулся на
историческую родину.

Гемпель призвал Зеленского прекратить обманывать
свой народ насчет возвращения полуострова. “Крымская
платформа” – это всего лишь политический мираж. “Все это пустословия,
которые не красят лидера государства”, – приводит слова эксперта РИА Новости.

Глава крымской региональной автономии подчеркнул, что единственный партнер, на
которого может рассчитывать сегодня Украина, – это Россия. Киеву следует начать курс на
сближение с Москвой. В противном случае Владимир Зеленский ничего хорошего для своего народа не добьется.

Ранее философ Александр Дугин сообщил в интервью НСН о распаде Украины на две части. Эксперт резко высказался о политике Киева по тотальной украинизации населения. По его мнению, это ставит половину жителей страны в бесправное и униженное положение.



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