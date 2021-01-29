В Подмосковье от передозировки умер ребенок
29.01.2021, 14:28,
Разное
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В подмосковном Пушкино от передозировки снотворным умер маленький ребенок, передает телеканал “360”. Экспертиза выяснила, что препарат в молочную смесь добавил отец малыша. Сам он рассказал, что делал так, чтобы ребенок лучше спал.
Мать погибшего считает, что и ей мужчина мог подмешивать снотворное в напитки. Она вспоминает, что иногда испытывала странную сонливость. Сама женщина ранее попадала под подозрение в деле о надругательстве над ее подругой.
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