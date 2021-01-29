Скандалы: «Росатом» выпустил газ

29.01.2021, 14:14, Разное

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Государственный холдинг запускает фантастические дорогие проекты, чтобы скрыть свою нынешнюю неспособность строить атомные ледоколы?

В одном из КБ Петербурга по заказу корпорации «Росатом» идёт работа над проектом подводного газовоза «Пилигрим» с ядерными реакторами на борту. Как заявляется, эта чудо-посудина сможет перевозить под водой до 180 тыс. тонн сжиженного природного газа. На первый взгляд проект выглядит как технический прорыв. Однако если посмотреть на ситуацию внимательно, то куда более верным может показаться иное предположение: «Росатом» запускает фантастические дорогие проекты, чтобы скрыть свою нынешнюю неспособность строить атомные ледоколы.

Проект «Пилигрим» возник несколько лет назад, когда ГК «Росатом» и компания «Новатэк» Леонида Михельсона объявили о создании ледокольного флота с силовыми установками, работающими на сжиженном газе. В итоге «Рос­атомфлот» (входит в ГК «Рос­атом») заказал у финской судостроительной компании Aker Arctic Technology проект ледокола с силовой установкой на СПГ.

Ледоколы идут в отстой

Всё это действительно могло бы показаться большим достижением, если не вспоминать прежние обещания «Росатома». Ведь что говорилось три-пять лет назад? Что новый атомный ледокол «Арктика» вот-вот будет проводить по Северному морскому пути газовозы в рамках проекта «Ямал СПГ». Однако «Арктику», заложенную в 2013 году, с горем пополам сдали только прошлой осенью – на три года позже, чем планировалось изначально. Да и это произошло с большим скрипом: во время пусконаладочных работ на ледоколе стоимостью 42 млрд рублей вышел из строя один из гребных электродвигателей. Теперь нужно устанавливать новый двигатель, а до этого «Арктике» придётся «хромать».

Готовность атомного ледокола «Сибирь» якобы составляет 75%. Атомоход «Урал» собран как будто бы на 55%. При этом создаётся впечатление, что «Росатом» и Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) продолжают упорно молчать о том, что для атомных ледоколов нет самого главного – турбогенераторов! Причём проблема эта сегодня остаётся нерешённой. Поэтому вполне возможно, что новые атомоходы вскоре придётся консервировать.

Вот и глава ОСК Алексей Рахманов признавался СМИ, что у российских судостроителей возникли серьёзные проблемы с производством турбинных двигателей ТНД-17. Этими двигателями плотно занимался Уральский турбинный завод (УТЗ). Свои задачи УТЗ выполнил: не допустил срывов ни по пилотному проекту «Арктика», ни по серийным ледоколам «Урал» и «Сибирь». Также УТЗ сумел получить лицензию Атомного надзора на право конструирования и изготовления оборудования для ядерных установок. Но сделать турбины – это одно, а соорудить турбогенератор – совсем другое.

Что ещё волнует? Скоро в строю из «парка» атомных ледоколов останутся лишь «50 лет Победы» и «Ямал». В холодный отстой уже выведены атомные ледоколы «Сибирь» и «Арктика» проекта 10520. При этом старичок «Ямал» должен был уйти в отстой в прошлом, 2020 году. Сейчас срок службы этой «загнанной лошади» продлили до 2028 года. И если проблема с турбогенераторами не решится, страна останется без новых атомоходов? В этой ситуации вполне понятно, почему «Росатом» и ОСК занялись проектом подводных газовозов. Подстраховываются?

Где газ, там и нефть

Глава ОСК Алексей Рахманов воспринял известие о создании подводных ядерных газовозов с большим оптимизмом. Вероятно, ему явно надоело оправдываться, отвечая на вопросы о постоянных проблемах со строительством новых атомных ледоколов.

Новый проект выглядит и правда привлекательно. Уже известно, что энергосистема атомного «Пилигрима» включает в себя три ядерных реактора «РИТМ-200». Пропульсивный комплекс состоит из трёх гребных электродвигателей. По мнению главы ОСК, на фоне вступления в силу новых требований Международной морской организации по снижению содержания серы в судовом топливе корабли на СПГ и суда с ядерными реакторами будут пользоваться повышенным спросом, поскольку имеют нулевой выброс. Эксперты утверждают, что добыча сжиженного природного газа на месторождениях Арк­тики в ближайшие годы будет расти и расти. С освоением месторождения Утреннее на Гыданском полуострове (проект «Арктик СПГ–2») СПГ будут вывозить в огромных объёмах. И трудность заключается в том, что даже самые мощные газовозы класса Arc7 в зимнюю навигацию зависят от ледокольной проводки. Это здорово повышает стоимость перевозки. А подводный газовоз с ядерными реакторами может обеспечить круглогодичную ускоренную перевозку от месторождения до перевалочных пунктов на Камчатке и в Мурманске, без оглядки на климатические и погодные условия. Основной путь атомный газовоз будет проходить под водой, а движение в портах и погрузочные операции осуществлять в надводном положении.

Но какие судоверфи сегодня способны построить такое футуристическое подводное судно? По идее, это может сделать судостроительный комплекс «Севмаш» в Северодвинске – единственная верфь в стране, которая осуществляет весь цикл строительства и испытаний атомных субмарин с ядерными энергетическими установками. Второй претендент – судоверфь «Звезда» в Приморье. По сравнению с атомным подводным крейсером газовоз с ядерными реакторами значительно проще и по конструкции, и по оснащению. Поэтому строительство подводных газовозов типа «Пилигрим» может происходить значительно быстрее, чем боевых атомных подводных лодок.

Однако остаются ещё вопросы безопасности. Во-первых, сразу три ядерных реактора и огромное количество СПГ на подводной посудине – разве это не опасно? Плюс отсутствие опыта использования гражданских подводных кораблей такого размера. Для подготовки экипажей атомных крейсеров создана огромная инфраструктура. Прежде чем выйти в поход, моряки долго учатся и тренируются. Будет коммерческая компания создавать такую учебную базу для малого числа подводных газовозов? Вряд ли. Кстати, уже появились новости, что на основе газового проекта «Пилигрим» будет создана и нефтеналивная модификация, которая сможет перевозить 150 тыс. тонн нефти лёгких сортов. Если представить, что произойдёт авария и нефть попадёт в море, будет ли возможность прийти на помощь тонущему подводному танкеру? О наличии в России таких мощностей что-то не известно.

В общем, вопрос на вопросе. Или и правда весь проект «Пилигрим» – это только разговоры, призванные всего лишь прикрыть успешное «освоение» денег? По некоторым данным, стоимость подводного газовоза может составлять более 900 млн долларов. А там, глядишь, пройдёт время и выяснится, что нужны ещё деньги и время, как это уже происходило с многострадальной «Арктикой».

Кстати

Говорят, что заказчиком первого «Пилигрима» выступает Китай. Решение приобрести подводный газовоз у России было принято из-за обострения отношений с Соединёнными Штатами. И если КНР попадёт в морскую блокаду, то газовоз «Пилигрим» в Шанхай сможет пройти под «шапкой-невидимкой».

Действительно, «Пилигрим» можно загружать и разгружать прямо под водой. Подлодка способна преодолеть неограниченное расстояние со скоростью 17 узлов (31 километр в час). И путь от месторождений Арктики до Шанхая (10 640 километров) ядерный монстр может пройти за 15 дней. Через ледовые районы газовоз будет проходить в подводном положении, поэтому к конструкции корпуса газовоза не будут предъявляться такие жёсткие требования, как к атомному ледоколу. Передвигаться подводный атомный газовоз будет на глубинах от 100 до 150 метров на скорости до 17 узлов. На меньших глубинах, до 100 метров, скорость будет снижаться до 15 узлов. В припортовых районах, где глубина меньше 50 метров, «Пилигрим» будет подниматься на поверхность.

Надежда Попова