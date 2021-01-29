Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности на Дальнем Востоке

29.01.2021, 14:10, Новости дня

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Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил обеспечение безопасности в дальневосточном регионе, который имеет фундаментальное значение для страны, подчеркнув, что ситуация там складывается непростая, власти знают обо всех угрозах.

«Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении дальневосточного региона для нашей страны», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с членами СБ.

Именно поэтому по линии отдельных ведомств и правительства в целом власти постоянно занимаются вопросами развития этого региона, добавил он.

«Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении. Ситуация в регионе складывается непросто, мы знаем обо всех этих угрозах, давайте поговорим об этом сегодня поподробнее», – предложил президент России.

В совещании приняли участие спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.