 

Минобороны назвало сроки окончания госиспытаний ракеты «Циркон»

29.01.2021, 14:10, Новости дня
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Госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершатся в этом году, будут выполнены пуски с подводных лодок, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

Он отметил, что в рамках летно-конструкторских испытаний с фрегата «Адмирал Горшков» проведены пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования «Циркон». Во время испытаний достигнута скорость свыше 8 М.

«Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки – проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам начиная с 2022 года», – передает ТАСС слова замминистра.

По его словам, в 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения на новейший стратегический ракетный комплекс «Авангард».

В декабре заступили на боевое дежурство еще две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками.

В декабре 2020 года из акватории Охотского моря с борта атомного подводного крейсера стратегического назначения «Владимир Мономах» произведен залповый пуск ракет «Булава» в количестве четырех штук. Вооружение и носитель отработали штатно, задачи пуска выполнены полностью. «Подтверждены качество и надежность серийных партий», – отметил замминистра.

Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны.

Российская ракета «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы – до 1000 км. «Циркон» может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.



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