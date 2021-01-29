Следователи начали проверку после смерти пенсионера на трэш-стриме в Смоленске

29.01.2021, 14:10, Новости дня

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В Смоленске мужчина скончался в ходе стрима на YouTube, предположительной причиной стала передозировка алкоголем, сообщили в следственном управлении СК по региону.

«Мужчина в одной из социальных сетей создал канал, на котором организовал прямые эфиры, где издевался над лицами склонными к злоупотреблению спиртными напитками. В результате один из участников, проживающий городе Смоленске, скончался, предположительно, от передозировки алкоголя», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи начали проверку по сообщениям о смерти мужчины в ходе трансляции.

Издание Readovka67 сообщило, что речь идет о популярном участнике треш-стрима Юрия Душечкина, известного как Дед. Согласно данным портала, автор канала сажал перед камерой спившихся пенсионеров, которым зрители донатили на новую порцию алкоголя.

Издание уточнило, что, согласно сообщениям зрителей канала, что Дед был на стриме якобы со следами побоев.

Напомним, видеоблогер Reeflay в начале декабря 2020 года провел стрим, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую треш-стримы.

До этого столичная полиция возбудила уголовное дело против блогера Андрея Бурима (Mellstroy), который в прямом эфире избил фотомодель Алену Ефремову. Пострадавшая позднее рассказывала, что Бурим многократно жестоко бил ее головой о стол «словно на сцене театра в пустоту зала».