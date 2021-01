СМИ: Ева Мендес и Райан Гослинг помолвлены

29.01.2021, 14:08, Разное

Вчера папарацци удалось запечатлеть редкие кадры: впервые за долгое время на прогулку выбрались Райан Гослинг и Ева Мендес с дочерьми – 7-летней Эсмеральдой и 5-летней Амадой – по району Лос-Фелис. Казалось бы, из-за защитных масок, скрывающих пол-лица знаменитостей и их детей, рассматривать особенно нечего, но только, если вы не внимательный журналист. У последних, как правило, уже наметан глаз на важные детали, по которым можно сделать интересные выводы. Так, на безымянном пальце Евы теперь сияет кольцо, похожее на обручальное, и у СМИ возник логичный вопрос – говорит оно о помолвке или уже даже о состоявшейся свадьбе пары? Учитывая скрытность Райана и Евы, мы могли это пропустить.

Eva Mendes FLASHES a ring on her engagement finger on a hike with Ryan Gosling https://t.co/sZAxC9Lhg0

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 29, 2021

Напомним, Ева и Райан познакомились в 2011 году на съемках фильма “Место под соснами”. В 2014-м у них родилась дочь Эсмеральда, через два года – Амада. В интервью журналу Women’s Health в 2019-м Ева признавалась, что до встречи с Райаном не очень-то хотела иметь детей, точнее — очень легко и просто относилась к их отсутствию в своей жизни.

А потом случился Райан Гослинг. Я имею в виду, что я в него влюбилась. И я захотела… нет, не детей, а именно его детей, – рассказывала Мендес.

У супругов, конечно, есть няни, но воспитывать дочерей им также очень помогают бабушки.

У нас замечательная группа поддержки. Мама Райана, моя мама, наши с мужем сестры. Я бесконечно уважаю матерей и отцов-одиночек. Я выросла в неполной семье: несмотря на то, что я очень люблю своего папу, мама растила четверых детей одна.