Закон о выбросах – это игры в пользу конкретных людей, а не бизнеса и экологии – эксперт

29.01.2021, 14:02, Новости дня

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Законопроект о промышленных выбросах №4167, предложенный Министерством экологии, усилит давление на бизнес и может привести к остановке промышленности. Об этом заявил “ГОРДОНу” президент Союза химиков Алексей Голубов.

“Принимаются законы, которые явно будут давить на бизнес… Все это игры какие-то, не в пользу бизнеса, и не в пользу экономики. Они не создают поле для того, чтобы пришел инвестор, а вводят драконовские меры. Все это приведет к тому, что остановятся те, кто еще работает – металлурги, цементники, химики. Вот к чему это приведет. Потому что и так работаем на грани убыточности”, – рассказал Голубов.

По его словам, законопроект необходимо существенно доработать и решать проблему выбросов комплексно.

“Нельзя вводить какие-то меры, которые заставят бизнес платить большие штрафные санкции, потому что мы не готовы к этому пока”, – подчеркнул Голубов.

Он считает, что для обеспечения экологической модернизации предприятий необходимо привлекать инвестиции, как это делали многие страны. И власть должна создать для этого благоприятные условия.

“Посмотрите, как Турция приняла ряд законодательных актов. И вот я сужу по химической отрасли. За 10 лет она существенно выросла – с тех пор, как они отнесли химическую отрасль к приоритетным. Ей дали некоторые преференции – площадки бесплатно, подключение газа, электроэнергии осуществляются за счет государства. Если заходит инвестор, на пять лет освобождается от налога на прибыль. Если идет импортозамещение, освобождается от подоходного налога весь коллектив”, – привел пример Голубов.

Законопроект нужно переписать с нуля, потому что законодатели заложили в него невыполнимые требования и его принятие в нынешнем виде приведет к усилению коррупции, заявил президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков.

Внефракционный народный депутат Украины Сергей Магера отмечал, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. Он считает, что у бизнеса есть много замечаний к законопроекту и их нужно учесть при подготовке к голосованию.

Принятие предложенного правительством законопроекта приведет к падению промышленного производства, он не может быть подан на рассмотрение в таком виде, убежден директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.

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