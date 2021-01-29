 

У главврача Николаевского инфекционного центра сожгли автомобиль, “Наш край” заявил о поджоге и политическом давлении на своего депутата

29.01.2021, 14:02, Новости дня
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Машину главного врача Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней, депутата облсовета от партии “Наш край” Светланы Федоровой сегодня ночью сожгли неизвестные, заявил глава Николаевской областной организации партии Юрий Кормышкин на своей странице в Facebook. 

“Методы борьбы с неугодными вышли на новый уровень. Сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль главврача КНП “Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний” и депутата областного совета от “Нашего края” Светланы Федоровой. Умышленные проделки недоброжелателей, систематические нападки и литье негатива в сторону Светланы Федоровны и политической силы, которую она представляет, уже определяют для нас понимание ситуации – на депутата от “Нашего края “осуществляют давление”, – написал он.

Руководитель партийной организации потребовал, чтобы под свой контроль расследование этого происшествия взяли правоохранительные органы и руководство Николаевской области.

“Благо никто не пострадал. Я как глава политической партии “Наш край” в Николаевской области обращаюсь к руководству правоохранительных органов и руководству Николаевской области с требованием взять расследование ситуации под свой контроль. Верю, что мы все заинтересованы в том, чтобы виновные были установлены и привлечены к ответственности. Мы живем в правовом государстве, где свободы, права и безопасность каждого человека защищена законами! Так давайте докажем это!” – заявил Кормышкин.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=914165402720948&id=100023824910032

“Наш край” занял второе место на выборах в Николаевской области, получив 239 мандатов в местных советах и набрав 15,72%. 

В партии несколько раз заявляли о давлении на Федорову в связи с ее политической деятельностью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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