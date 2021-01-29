Guardian – Джонсон призвал шотландцев прекратить «бесконечные разговоры» о независимости

29.01.2021, 13:54, Новости дня

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Борис Джонсон посоветовал шотландским националистам отказаться от повторного референдума о независимости. По мнению британского премьера, всё Соединённое Королевство в настоящий момент должно сосредоточиться на борьбе с COVID-19 и восстановлении страны после пандемии, пишет The Guardian.



Reuters

Борис Джонсон призвал шотландских националистов перестать говорить о новом референдуме о независимости. По мнению премьер-министра Соединённого Королевства, вместо этого они должны сосредоточиться на восстановлении страны после пандемии COVID-19.

Во время осмотра вакцинных проектов в Шотландии глава британского правительства напомнил первому министру региона Николе Стёрджен о её обещании. Она называла референдум 2014 года «событием, которое происходит раз в поколение», и должна придерживаться своих слов, считает Джонсон.

Он заявил, что стремление первого министра провести второй референдум о независимости после майских выборов — «диверсионная тактика», призванная отвлечь внимание от неудач Шотландской национальной партии (SNP) во внутренней политике. «Это также указывает на то, что правительство, возглавляемое SNP, не добилось заметных успехов в обеспечении хороших результатов в образовании или борьбе с наркотиками», — добавил Джонсон.

«Я не считаю правильным бесконечно говорить о ещё одном референдуме, в то время как, на мой взгляд, народ страны — и в особенности народ Шотландии — хочет побороть эту пандемию, — заявил Джонсон. — Я не вижу смысла блуждать в бессмысленных конституционных спорах, ведь не так давно у нас был референдум».

Джонсон испытывает сильное давление на фоне растущей поддержки независимости Шотландии и SNP. Тем не менее, по его словам, он уверен: финансируемые центральным правительством региональные проекты по созданию и применению вакцин от коронавируса доказывают, что Соединённое Королевство является эффективным и успешным партнёрством.

«Я полагаю, что люди могут в полной мере гордиться достижениями шотландской науки, шотландского бизнеса и Шотландии, потому что в настоящий момент они достигают поразительных результатов. Но я думаю, что они также могут гордиться достижениями Великобритании», — подчеркнул премьер-министр.

Накануне Стёрджен раскритиковала визит Джонсона в Шотландию. Она усомнилась, что эта поездка была оправдана и соответствовала строгим критериям путешествий по стране во время карантина, отмечает издание.

Ожидается, что на майских выборах SNP, которая намерена сделать референдум о независимости центральной частью своей кампании, получит большинство мест в шотландском парламенте. Опросы показывают, что избиратели симпатизируют уверенному руководству Стёрджен во время пандемии и глубоко сомневаются в компетентности Джонсона, заключает The Guardian.