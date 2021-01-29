Biznes Alert – Германия хочет убедить Польшу в правильности «газовой дружбы» с Россией

29.01.2021, 13:54, Новости дня

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Германия пытается всеми способами убедить другие страны в своём долгосрочном видении газового рынка в ЕС, в том числе и Польшу, пишут журналисты Тереза ​​Вуйчик и Войцех Кубик. На портале Biznes Alert они объясняют, что любые уступки, которые взамен за это может потребовать Польша, бессмысленны, потому что в результате они приведут к ещё большей зависимости от Кремля. Куда лучше ей возложить свои надежды на проект Baltic Pipe, который станет для них реальной альтернативой российским поставкам.



Reuters

Новому американскому президенту Джо Байдену следует безоговорочно верить, когда он убеждает, что у США нет никаких экономических причин противодействовать окончанию строительства газопровода «Северный поток — 2», пишут на портале Biznes Alert польские журналисты Тереза ​​Вуйчик и Войцех Якубик.

Новый лидер США и его команда объявили о реализации «Нового зелёного курса», подразумевающего молниеносную ликвидацию среди прочего газового и нефтяного сланцевого сектора, нефтеносных песков. «Следовательно, США не будут, а скорее уже не заинтересованы конкурировать с Россией за европейский газовый рынок, у них на то нет никаких «экономических причин». Однако политические причины по-прежнему остаются», — подчёркивают они.

Именно поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новое правительство прибегнет ко всем возможным инструментам, чтобы убедить других остановить строительство российско-немецкого газопровода. Более того, Блинкен уверяет, что новый американский президент полностью разделяет мнение членов конгресса о том, что этот газопровод сам по себе — плохая идея. Они убеждены в том, что «Северный поток — 2» увеличивает зависимость Европы от российского газа и одновременно угрожает энергетической безопасности европейских стран. Следовательно, новая администрация США полна решимости ввести новые санкции против российско-немецкого проекта.

Германия, в свою очередь, совершенно иначе смотрит на эту противоречивую газовую инициативу. Официальные заявления как канцлера Ангелы Меркель, так и членов её правительства и нового главы ХДС — скорее всего будущего канцлера — Армина Лашета, свидетельствуют о том, что, несмотря на санкции, Германия будет до последнего стоять на защите «Северного потока — 2».

Немецкие власти объясняют, что этот проект жизненно необходим экономике Германии. После его запуска Германия не только перестанет терять десятки миллиардов евро, но и получит прибыль от перепродажи российского газа.

Авторы также подчёркивают, что «Северный поток—2» Германия сможет также использовать для создания водородной экономики с нулевым уровнем выбросов. О том, что природный газ станет ключевым источником энергии, необходимой для достижения целей климатической политики, прямо говорят как представители «Газпрома», так и некоторые немецкие политики. Если Германия решится одновременно отказаться от ядерной энергетики и углерода, природный газ станет своего рода топливом на пути к «водородному веку».

В этом плане конец «Северного потока— 2» приведёт к началу поставок СПГ из США. «Это намного дороже и более вредоносно для окружающей среды, но для американцев это, безусловно, хороший бизнес. Для США, под руководством как Трампа, так и Байдена, «Северный поток — 2» — это вопрос не интересов безопасности, а лишь их бизнеса…» — разъясняют польские журналисты.

В случает если Германии удастся убедить Европу в своём видении исключительной роли «Северного потока — 2» как инструмента климатической политики ЕС, в том числе и Польше придётся изменить свою зависимость от газа из РФ на водород, производимый на её территории. Импортный водород в 2030 году будет дешевле зелёного, производимого в ЕС. Европа сможет его импортировать из Нидерландов, Норвегии, Северной Африки, а также путём «Северного потока — 2», на что в свою очередь и рассчитывают россияне, отмечают авторы.

Несмотря на всю критику в адрес РФ Армин Лашет считает, что «Северный поток — 2» должен быть достроен. В качестве примера он рассказал, что Германия уже полвека импортирует газ из РФ — так было во время холодной войны и так будет и в будущем. Он совершенно уверен в том, что сотрудничество с Москвой хоть и сложно, но необходимо для реализации интересов Германии. По его мнению, завершение проекта не нарушает европейскую солидарность, а он необходим Германии с точки зрения экономики и безопасности.

Журналисты уверены, что «газовый курс» Германии свидетельствует о том, что ХДС намерена любой ценой продолжить политику Ангелы Меркель в плане принципов диалога с Россией. При этом они обращают внимание на то, что хотя может показаться, что Германия в одиночку противостоит Брюсселю, это вовсе не так. Её в большей или меньшей степени поддерживают Чехия и Австрия.

Но этого мало, Германия пытается всеми способами убедить другие страны в своём видении газового рынка в ЕС. «Некоторые утечки тайной информации показывают, что они пытаются уговорить даже поляков. Что вы будете делать, когда в конце 2022 года у вас закончится газ и «Ямал» закроется?» — рассказывают авторы. При этом они уверены, что некую стабильность и уверенность в энергетической политике полякам может обеспечить только проект газопровода Baltic Pipe, который станет для них реальной альтернативой поставкам из РФ после 2022 года. Его строительство пока проходит в соответствии с планом.

«Что можно выторговать у немцев, когда им так нужен «Северный поток — 2»?» — задаются вопросом они. «Это могут быть уступки в климатической политике в пользу угля или по реформе судебной системы в Польше. Однако, возможно, это того и не стоит, потому что согласие на климатическую политику вместе с газом и водородом из РФ — это не что иное, как рецепт сохранения зависимости от Владимира Путина. Более того, это своего рода уязвимость к его давлению, которое также ограничивает действенный ответ ЕС на враждебные действия кремлёвского режима», — резюмируют на портале Biznes Alert польские журналисты Тереза ​​Вуйчик и Войцех Якубик.

