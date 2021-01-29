Seznam Zprávy – в Чехии не утихают споры вокруг демонтированного памятника Коневу

29.01.2021, 13:54, Новости дня

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Россия болезненно отреагировала на демонтаж памятника советскому маршалу Коневу, но и в самой Чехии не стихают дискуссии о его дальнейшей судьбе, пишет Seznam Zprávy. Одни политики требуют отправить памятник в музей. Другие считают, что лучше установить его на мемориальном кладбище, чтобы это помогло возобновить переговоры с Россией о состоянии чешских военных захоронений на её территории. А третьи призывают во время пандемии «заняться реальными проблемами», а не памятниками, говорится в статье.



Reuters

В прошлом году администрация района Прага 6 решила демонтировать памятник советскому маршалу Коневу, объяснив это тем, что он уже не раз подвергался нападениям вандалов. РФ болезненно отреагировала на это решение, отмечает Seznam Zprávy. И даже в Чехии есть те, кто призывает чтить заслуги советского полководца в освобождении Чехословакии в конце Второй мировой войны. Однако критики в ответ напоминают о роли, которую сыграл Конев при вторжении советских сил в Чехословакию в 1968 году и при подавлении венгерского восстания в 1956 году, говорится в статье.

Правительственный уполномоченный по чешско-российским консультациям Рудольф Йиндрак, который также возглавляет отдел дипломатии в администрации президента Чехии, поддержал предложение установить памятник маршалу Коневу на каком-нибудь мемориальном кладбище с захоронениями воинов Красной армии. Предложение перенести памятник в памятное место или «начать конструктивные дебаты» на эту тему приветствовали и другие чешские политики, включая премьер-министра Андрея Бабиша, президента Милоша Земана и министра иностранных дел Томаша Петржичека, пишет Seznam Zprávy.

Бывший чешский министр иностранных дел Карел Шварценберг также опубликовал статью, где отмечает, что ситуация вокруг памятника Коневу в последнее время «успокоилась», но вопрос о том, как поступить с ним дальше, остаётся открытым. Один из предложенных ранее вариантов — отправить в музейное хранилище. Однако многие, как считает Шварценберг, сочтут такой вариант недостойным.

Другое предложение заключается в том, чтобы перенести памятник туда, где его можно будет надёжнее защитить от вандалов, — например, на крупный мемориал, посвящённый бойцам Красной армии или другим военным героям и фигурам чешской истории. Причём Шварценберг полагает, что сделать это надо в течение зимы, когда «эмоциональный накал спал и все занялись другими делами», говорится в статье.

Эту инициативу поддержал и правительственный уполномоченный Йиндрак, которому в Праге доверили переговоры с Россией по вопросам, имеющим обоюдную важность. Он сослался на большой опыт экс-министра Шварценберга во внешней политике и отметил, что подобное решение также позволит «возобновить переговоры с Россией о состоянии чешских военных захоронений на её территории», пишет Seznam Zprávy.

Положительно восприняли такую идею и большинство представителей чешских партий, к которым обратилось Чешское информагентство за комментариями. «Я поддерживаю идею установить Конева в достойном месте. Наконец-то мы посмотрели на этот вопрос конструктивно», — заявил в этой связи премьер-министр Андрей Бабиш. Достойное размещение памятника поддерживает и премьер-министр Милош Земан, как подтвердил его пресс-секретарь. «Поэтому он приветствует начало обсуждения этой идеи», — сообщил пресс-секретарь Йиржи Овчачек.

Вариант обсудить установку памятника Коневу «в подобающем месте» также приветствовал действующий министр иностранных дел Томаш Петржичек. Он напомнил, что руководство Чехии, со своей стороны, постоянно добивается, чтобы в РФ достойно обращались с памятниками чехословацким легионерам. «Поэтому нам стоит обсудить судьбу этого конкретного памятника в русле, предложенном Шварценбергом. Я лично подниму этот вопрос в парламенте, но, кроме того, я готов обсудить его со всеми, в том числе пражскими муниципальными политиками», — заявил министр.

Аналогичного мнения придерживается и экс-министр обороны Александр Вондра. «Неоспоримый факт, что Красная армия сыграла важнейшую роль в освобождении в 1945 году, и памятник Коневу, что бы мы ни думали о его создании и о самом маршале, заслуживает достойного обращения», — заявил он. Лучшим решением, на его взгляд, станет установка памятника на Ольшанском кладбище красноармейцев в Праге.

В то же время некоторые политики считают, что на пике «третьей волны» пандемии коронавирусной инфекции властям лучше заняться не историческими реликвиями, а реальными насущными проблемами. «А не памятником Коневу, который к подобным вопросам не относится», — заявил депутат от Партии пиратов Ян Липавский.

Со своей стороны, председатель партии коммунистов Войтех Филип призвал подробно обдумать предложение Шварценберга. «Важно, чтобы памятник оставался общедоступным согласно международному соглашению от 1993 года», — добавил Филип. Председатель партии «СТАН» Вит Ракушан также считает идею Шварценберга интересной. «Это может стать приемлемым для всех компромиссом», — отметил Ракушан.

Со Шварценбергом согласен и Ондржей Коларж, староста района Прага 6, где раньше и стоял памятник Коневу. Он поддерживает предложение перенести скульптуру в памятное место, связанное с Красной армией. Как рассказал Коларж, администрация района уже предлагала установить памятник на Ольшанском кладбище, однако мэрия на это не согласилась. Поэтому администрация Праги 6 пока договорилась с Музеем памяти ХХ века о размещении памятника в его экспозиции — если же музею не удастся найти подходящее место, то администрация будет искать другого партнёра, пояснил староста.

