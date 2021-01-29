Euronews – строительство «Северного потока — 2» подходит к концу вопреки санкциям и давлению

29.01.2021, 13:54, Новости дня

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Строительство газопровода «Северный поток — 2» близится к завершению: уже выполнено более 90% работ. Спасать проект в Германии неожиданно взялись власти земли Мекленбург — Передняя Померания, создавшие специальный фонд для закупки всех материалов впрок. Однако давление на Берлин со стороны США растёт, а призывы критиков отказаться от проекта звучат всё громче, передаёт Euronews.

Газопровод «Северный поток — 2», который свяжет Россию и Германию, готов на 90 с лишним процентов. Но опасаясь санкций со стороны США, из проекта вышли несколько европейских компаний.

Администрация Дональда Трампа в последние дни его президентства ввела ограничительные меры против трубоукладочного судна «Фортуна», которое, впрочем, на днях возобновило работы в Балтийском море. И всё же с приходом в Белый дом Джо Байдена позиция Штатов по этому вопросу не изменилась.

КЕЙТ БРЭДИ, корреспондент Euronews: Как заявили Euronews представители американского посольства в Берлине, США «по-прежнему привержены принятию всех надлежащих мер для прекращения строительства трубопровода «Северный поток — 2», который угрожает жизненно важным национальным интересам европейских союзников и самих Соединённых Штатов».

Неожиданно в Германии спасать проект взялись власти земли Мекленбург — Передняя Померания. Они создали Фонд защиты климата и окружающей среды, который впрок закупает необходимое для строительства оборудование и материалы, выводя из-под угрозы санкций поставщиков и подрядчиков.

КРИСТИАН ПЕГЕЛЬ, министр энергетики земли Мекленбург — Передняя Померания: Идея вот в чём: фонд приобретает технику и материалы и может отправить их на хранение. Когда в них появляется необходимость, пусть даже через несколько месяцев или год, фонд передаёт их фирмам, выполняющим строительные работы.

Но откуда берутся деньги? Около 250 тысяч евро в фонд поступило из государственного бюджета. А первый взнос в размере 20 миллионов евро сделала компания Nord Stream — 2 AG. Местная неправительственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» Deutsche UmweltHilfe подала на фонд в суд.

САША МЮЛЛЕР-КРАЕННЕР, исполнительный директор НПО Deutsche Umwelt Hilfe: Деятельность этого так называемого Фонда защиты климата на 99 процентов финансирует компания Nord Stream — 2, а это дочернее предприятие российского «Газпрома». Вы же понимаете, кто здесь главный? Nord Stream — 2 осуществляет контроль над всеми экономическими операциями. Главная задача этого фонда — завершение строительства трубопровода, а не защита окружающей среды.

Немецкие власти тоже заинтересованы в том, чтобы «Северный поток — 2» был достроен. По утверждениям правительства, российский газ нужен для того, чтобы заполнить брешь, которая образуется из-за постепенного отказа страны от ядерной и угольной энергетики.

Критики же уверены: необходимости в проекте нет и он абсолютно несовместим с целями энергетической и экологической политики Евросоюза. После ареста российского оппозиционера Алексея Навального и последовавших затем протестов призывы остановить строительство газопровода стали ещё громче.

КЕЙТ БРЭДИ: Требуя освободить Навального, власти Германии всё же не меняют свою позицию по трубопроводу. На этой неделе правительство заявило, что никакой связи между проектом «Северный поток — 2» и делом Навального нет.

Дата выхода в эфир 28 января 2021 года.