Экс-глава МИД Дании предупреждает Запад о недооценке военной мощи России

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29.01.2021, 13:48, Разное
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Экс-глава МИД Дании оценил состояние вооруженных сил РФ при президенте Владимире Путине. Уффе Эллеманн-Йенсен предупреждает страны Запада о недооценке военной мощи РФ.
В свое время Советский Союз был главным оппонентом Соединенных Штатов Америки. Так называемая «Холодная война» с противостоянием двух супердержав держала в напряжении весь мир. После распада огромной страны многие на Западе рассчитывали, что Российская Федерация потеряет статус государства-лидера. Ее экономика ослабевала, что отражалось и на обороноспособности страны. Однако сейчас ситуация существенно иная, это признают и зарубежные эксперты.

Так, бывший министр иностранных дел Дании проанализировал состояние ВВС России. Опытный политик уверен, что в новых условиях недооценивать Москву нельзя. За время каденций Владимира Путина государство восстановило статус военной сверхдержавы. Уффе Эллеманн-Йенсен обращает внимание европейских коллег на высокую эффективность обновления российских сухопутных войск, которую мир увидел в условиях боевых действий в Сирии. В результате модернизации ВВС, что в значительной степени укрепило систему ПВО России. Кроме того, нельзя забывать и ядерный арсенал РФ и флотилию подводных судов с наиболее актуальным высокотехническим оснащением.

Таким образом, подводит итог экс-глава датского МИД, Путин за 20 лет смог осуществить свои планы. Он возродил боевую мощь страны, вернув РФ уважение всего мира. Сейчас Российская Федерация снова стала страной, с которой вынуждены считаться как на Капитолийских холмах, так и в Брюсселе.

Источник: inforeactor.ru



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