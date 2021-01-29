 

Ученые из США разработали технологию превращения пищевых отходов в свежую еду

29.01.2021, 13:48, Разное
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Американские исследователи придумали метод, позволяющий превратить пищевые отходы в свежие продукты. По словам исследователей, ежегодно количество пищевого мусора увеличивается, а он не только загрязняет окружающую среду, но и разгоняет глобальное потепление из-за выделения газов в процессе разложения.
Сотрудники Калифорнийского Университета отметили, что сейчас люди живут в ту эпоху, когда еды производится намного больше того количества, какое может съесть человек. Поэтому большую часть пищи просто выбрасывают на помойку. Это в свою очередь приводит к росту объемов отходов.

Новая разработка позволит использовать отходы более рационально. Так, исследователи предлагают культивировать бактерии из ферментированных пищевых отходов. Этим бактериям найдут применение в сельском хозяйстве, поскольку они вырабатывают у растений устойчивость к патогенам, а это приводит к повышению урожайности, добавила микробиолог Дебора Паглиаччиа.

Источник: planet-today.ru



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