 

Худрук театра Вахтангова не может выехать из Литвы на похороны Василия Ланового

29.01.2021, 13:48, Разное
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Худрук театра Вахтангова Римас Тумитас не может выехать из Литвы, чтобы проводить в последний путь Василия Ланового. На похороны мешают приехать карантинные ограничения, вызваные пандемией коронавируса.
Художественный руководитель театра Вахтангова режиссер Римас Тумитас является гражданином Литвы. Из-за этого ему по работе часто приходится путешествовать из одной страны в другую. Ситуация с разразившейся на планете пандемией Covid-19 привела к серьезным сокращениям пассажиропотока в большинстве стран мира. Из-за ограничений не смог покинуть свою страну и худрук театра, в котором работал Василий Лановой.

Народный актер Советского Союза и Российской Федерации умер вчера в результате обострения коронавирусной инфекции. Госпитализирован артист был в начале месяца, в процессе лечения его состояние даже немного улучшилось, однако вчера актера снова поместили в реанимацию. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких не дало результатов, и Василий Лановой скончался на 88 году жизни.

По словам Римаса Тумитаса, он очень огорчен тем, что не может приехать на похороны коллеги и соратника. Сейчас ему приходится экстренно искать способ обойти карантинные меры. В Литве не работает большинство предприятий и учреждений, закрыты границы. Как пишет «Инфореактор», худрук театра выражает соболезнование всем родным актера и сожалеет о невозможности проводить друга в последний путь.

Источник: inforeactor.ru



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