Мусор в голове – Личное мнение

29.01.2021, 13:36, Разное

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Последние события в очередной раз показали мне, что большинство не умеет мыслить. Да что там — мыслить? Думать не можете.

Видеопостановки воспринимаете за реальность. Враньё — за правду. В общем, печаль.



Фото: Соцсети

Что такое острота ума? Это умение отделять информационный мусор от сути. Оставляете суть, а дальше сами делаете выводы, а не слушает, как её интерпретируют на ютубчике –школота, а инстаграме — публичная девка.

И будет тогда вам счастье.

Это как с телом — что такое красивое тело? Это то же самое тело, очищенное от жира. Вот и и с умом — точно так же. К красивому уму не прилепает информационная шелуха, как к красивому телу — жир.

Почему вы не умеете мыслить здраво? Очистите своё информпространство! Это ведь так же легко, как очсистить себя от жира и шлаков, чтобы дальше жить в красивом теле!

Я уже писала про тюменского Илона Маска — Вадима Бокова. Человека, который создал крутые наушники CGPods, купил себе «Порш» и… И продолжает работать, как это свойственно нормальным мужикам, а не мамкиным спиноргрызам-мечтателям. Парень заботится о семье, занимается спортом и в целом — молодец мужик. Настоящий.

И вот Вадим Боков точно знает, как важно сохранять своё пространство в чистоте, а потому и создал наушники CGPods — влагостойкие. Их можно и нужно мыть под водопроводным краном, не говоря уж о том, что в них можно релаксировать в душе или плавать в бассейне.

Вот, например, сам Боков плавает в своих наушниках:

Сколько грязи остаётся на ваших наушниках после того, как вы полчасика в них побегали, слушая музычку? Или после того, как у вас просто вспотела голова в капюшоне? Ваши наушники можно использовать как биологическое оружие, и что же вы делаете? Салфеточкой их протираете?

Так это не помогает — можете проверить. Себя салфеточкой потрите вместо душа. Помогло?

Итак, вот влагостойкие наушники CGPods.

Есть две модели – CGPods Lite и CGPods 5.0. Что у них общего?

Во-первых, они влагостойкие. Можно мыть под краном, брать на пробежку, в душ, под дождь, в бассейн.

Во-вторых, работают до 20 часов без розетки с подзарядкой от кейсов. Годятся для командировок, поездок на дачу, долгих-долгих прогулок — хотя, нет, вот тут вру — вы и час-два прогуляться не можете. Короче, вам их хватит на месяц прогулок.

В-третьих, CGPods 5.0 надёжно фиксируются в ушах и не создают давления — благодаря силиконовым мягким накладкам. В наборах есть несколько таких накладок под разные размеры ушных раковин. Можете бегать, прыгать, вертеть головой и даже трахаться со скучным партнёром — не выпадут.

В четвёртых, CGPods понимают 11 команд — больше, чем любые другие известные мне наушники. Полноценное управление музыкой и звонками прямо с наушников, не доставая смартфона. Ещё они очень компактные. Не торчат из ушей, как оглобли у лошади. Под длинными волосами не видны вообще.

Ну, это снова к вопросу об излишествах, ну и об опрятности тоже.

В-пятых, наушники продаются без торговых накруток, только онлайн. В торговых сетях такие «ушки» стоили бы в два раза дороже из-за цепочки наценок. А CGPods со всеми своими наворотами — в четыре раза дешевле «яблочных» наушников.

При том, что у «яблок» нет влагозащиты, и если вы попадёте в них под хороший ливень — ну, током может и не шибанёт, но наушники выбросите.

А в чём разница между двумя моделями наушников CGPods?

CGPods Lite — с механическим управлением. Кнопки на наушниках не сенсорные, а «физические». Упакованы в самый маленький в мире кейс.

Это — кейс-антистресс, на ощупь похожий на морскую гальку. Не скользящий, эффектный с виду софт-тач. Вкусно щёлкает магнитной крышкой. CGPods Lite нравятся людям, которым необходимо всё время что-то вертеть в руках.

CGPods 5.0 имеют иное управление — сенсорное. Упакованы в поворотный кейс из супер прочного профессионального авиационного алюминия.

Такой используется для создания некоторых элементов Боингов, на минуточку. Кейс CGPods 5.0 выдерживает нагрузку в 220 килограммов, в то время как кейс «яблочек» — всего 84. Здоровые мужики стоят одной ногой на таких кейсах, и мужикам, и кейсу — хоть бы что.

CGPods 5.0 — выбор людей, которые всё роняют и на всё наступают. Наушники CGPods 5.0 это переживут, когда они в кейсе.

CGPods стоит 3’500 рублей, поскольку, смотри выше, продаётся онлайн, а не торговые сети с косноязычными консультантами. Если за первый год что-то сломается из-за внутренних дефектов, вам вышлют новые наушники без всякого мозгоклюйства.

Это принцип Вадима Бокова, «Тюмена Маска»: отвечать за качество каждой проданной пары «ушек» и не трепать покупателю нервы экспертизами и бюрократией.

Кто-то ещё так делает?

Купить себе компактные влагостойкие и долгоиграющие наушники CGPods по честной прямой цене производителя за 3’500 рублей можно здесь.

По промокоду MIRO21 ещё и дадут скидку 200 рублей. Доставка — по всей России, Украине и Беларуси.

Очищайте мозги от информационного шума раскрученных брендов. Платить за то же самое или даже хуже в 4 раза дороже могут только — ну, посмотрите кто на заглавной фотке.

Ну, может, потому что они — жирные?

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