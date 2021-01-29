 

ЭИСИ и РФФИ проведут три конкурса научных проектов

29.01.2021, 13:34, Разное
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В 2021 году конкурсы пройдут по тематическим направлениям: “Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования”, “Социальная активность в современном обществе”, “Политическая история России: закономерности и альтернативы”, “Новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности и границы применения”, “Образ будущего России: государство, человек, общество” и другим.

Прием заявок на участие в конкурсах пройдет со 2 февраля по 15 марта. Итоги подведут 1 июня. Сумма поддержки проектов – 200 миллионов рублей.

В условиях меняющегося мира важно, чтобы молодые специалисты вовлекались в анализ, выработку рекомендаций и подготовку решений, отметил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. “В 2021 году мы вновь поддержали идею проведения конкурсов для дальнейшего развития общественно-политических наук и удовлетворения существующего запроса органов власти на совместную работу с академическим сообществом”, – сказал он.

Цель конкурсов – поддержать фундаментальные исследования в сфере общественно-политических наук и создать условия для развития политологического сообщества, рассказала исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина. В свою очередь председатель совета РФФИ Владислав Панченко выразил уверенность, что конкурсы объединят усилия исследовательских коллективов и привлекут молодых ученых для решения общественно-политических задач.

В прошлом году организаторы получили 1 199 заявок. Был поддержан 191 проект. Среди них: “Новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности и границы применения”, “Социальная активность в современном обществе”, “Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования” и другие исследования.



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