 

После аварии в Алтайском крае погибла чиновница

29.01.2021, 13:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Заместитель министра культуры Алтайского края погибла от полученных травм в больнице после столкновения автомобиля с чиновниками с грузовиком утром 29 января на трассе Барнаул – Бийск в Троицком районе региона, передает RT. Сотрудники ехали в коммандировку. Клава Минкультуры Алтайского края Елена Безрукова получила переломы. Еще один их коллега пострадал не так сильно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / На Лубянке задержали режиссера Виталия Манского

27.07 / Дегтярев вышел к участникам акции в поддержку Фургала

29.08 / Как Сталин марксизм разлагал

26.11 / Мнение: Письмо: “Любовь всей его жизни”

01.12 / Приватизация станций скорой помощи начнётся в 2021 году

20.10 / Ученые определили возраст наиболее производительного мозга

06.07 / Андрей Разин показал редкие кадры из молодости Михаила Горбачева

01.11 / Алексей Ягудин защитил Ольгу Бузову от нападок хейтеров

03.08 / Неговорящие орудия

06.01 / Странные исчезновения, суициды и уроки левитации в городке Айовы, основанным индуистской сектой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска