Оглашение приговора по делу об убийстве посла Карлова в Анкаре перенесли

29.01.2021, 13:16, Новости дня

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Суд в Анкаре, который рассматривает дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, не вынес приговор и назначил следующее заседание на 19 февраля.

Ожидалось, что приговор может быть вынесен уже в пятницу, однако не смог выступить один из обвиняемых. Суд продолжил заслушивать фигурантов дела, в том числе в режиме видеоконференции из мест заключения, и их адвокатов, после чего отклонил ходатайства об освобождении обвиняемых до вынесения приговора передает РИА «Новости».

Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.

Между тем прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению восьмерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова.

Ранее прокуратура потребовала оправдать пятерых из 28 обвиняемых по этому делу. Ожидается, что на следующем заседании 31 марта на суде будут заслушаны аргументы защиты.

Напомним, Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

В обвинительном заключении отмечается, что убийство посла является провокацией для нанесения ущерба турецко-российским отношениям.