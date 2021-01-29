 

В Кремле ответили на вопрос о присоединении Донбасса к России

29.01.2021, 13:16, Новости дня
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Вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ на повестке не стоит, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя призыв Маргариты Симоньян «забрать Донбасс домой».

«Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», –  цитирует ТАСС Пескова.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой Родины. И мы обязаны им это обеспечить», – сообщила Симоньян.

Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин заявил, что в Киеве после принятия ДНР и ЛНР в состав РФ произойдет политический переворот и президентом Украины станет Тарас Бульба.

Военно-политический деятель ДНР Александр Ходаковский заявил газете ВЗГЛЯД, что «намерение расширить территорию ДНР до границ Донецкой области – это маленькая революция в самой постановке вопросов о будущем Донбасса и наших отношениях с Украиной». 



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