Сотрудник “Новой почты” получил тюремный срок за кражу техники из посылок

29.01.2021, 13:08, Новости дня

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Суд приговорил работника терминала “Новой почты” в Полтаве к трем годам лишения свободы за кражу техники из посылок клиентов. Об этом сообщила пресс-служба компании 29 января.

Кражу заметила служба безопасности компании в апреле прошлого года. Во время проверки претензии одного из клиентов выяснилось, что в его посылке не оказалось мобильного телефона.

“Благодаря установленным в терминале камерам видеонаблюдения личность злоумышленника удалось установить оперативно, позже он сам во всем признался. Сотрудник был уволен из компании, вся информация по делу была передана правоохранительным органам”, – сказано в сообщении.

Осужденный сотрудник устроился работать на “Новую почту” недавно. Суд лишил его права занимать должности, связанные с обслуживанием товарно-материальных ценностей.

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