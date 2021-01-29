Дочь Заворотнюк показала тату, расположенное чуть ниже талии

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29.01.2021, 13:08, Новости дня
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Старшая дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, 25-летняя блогер Анна Заворотнюк 28 января в Instagram Stories опубликовала снимок своей татуировки в виде надписи на английском языке, расположенной на правой стороне тела чуть ниже талии. 

По словам Заворотнюк, раньше у нее было два изображения на теле, но одно из них она удалила.

“Сейчас только одна [татуировка]. Сделала ее лет в 16, но мне до сих пор она нравится”, – написала Анна Заворотнюк.

Скриншот: anna_zavorotnyuk / Instagram

Анна Заворотнюк (1996) – старшая дочь Анастасии Заворотнюк, которую актриса родила в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. У Анны есть родной младший брат Майкл (2000). 

В 2018 году Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой, родив в браке с фигуристом Петром Чернышовым дочь Милу.

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

В ноябре 2020 года Анна Заворотнюк заявила, что ее мать – настоящий борец, которому под силу преодолеть болезнь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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