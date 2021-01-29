 

“Фотки нереально красивые. Вау!”. Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке

29.01.2021, 13:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) показала в Instagram утреннюю прогулку возле своего дома. Певица прогулялась по засыпанной снегом площадке.

“Не, ну если т-а-а-а-а-к красиво, тогда ладно”, – написала она.

Дорофеева позировала с пластиковым стаканом кофе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Эти фотки нереально красивые, вау!” – прокомментировала dorofeeva.ofk.israel.

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам продюсера группы Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада “Время и Стекло” стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру. 

19 ноября певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО

03.10 / Ан-24 совершил аварийную посадку в Якутске после отказа двигателя

21.10 / «Ростех» разработал для проходных систему распознавания лиц и измерения температуры

29.06 / Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России

29.06 / Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

09.09 / Разработчик «Новичка» оценил новые данные об «отравлении» Навального

18.08 / Трамп подписал прокламацию по случаю 100-летия принятия поправки об избирательном праве для женщин

27.11 / Окружной админсуд Киева открыл производство по иску “Батьківщини”, которая лишилась госфинансирования

24.06 / Бренд Samsung представит Galaxy Z Flip с поддержкой 5G

03.08 / Представитель Медведчука подтвердил, что он отдыхает в аннексированном Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска