Ученые раскрыли тайну «кубического» кала вомбатов

29.01.2021, 12:54, Разное

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Ученые рассказали, почему кал вомбатов имеет уникальную кубическую форму. Оказалось, что такие фекалии у австралийских млекопитающих образуются из-за невероятно длинного кишечника.

Сотрудники Технологического института Джорджии изучили множество видов кала, но лишь у вомбатов они имели форму «кубиков», что является необычным для природы. По словам Патрисии Янг, в основном в мире животных встречаются водянистые фекалии или в виде гранул.

В 2018 году ученым удалось более подробно изучить кишечник голоносого вомбата (Vombatus ursinus). Оказалось, что кубическую форму его кал принимал, находясь в длинном кишечнике. Его размеры составляли 10 метров, поэтому для переваривания пищи животным требуется потратить две недели. За это время фекалии становятся высушенными, поэтому им легче принимать такую строгую форму, отметил Дэвид Ху.

Источник: glas.ru