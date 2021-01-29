 

В России разработали обходящий системы ПВО НАТО дрон-камикадзе KYB

29.01.2021, 12:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российские специалисты создали дрон-камикадзе KYB, способный обходить системы ПВО военного альянса НАТО. Он разработан специально для поражения тех районов, где находится техника противовоздушной обороны.
Дрон-камикадзе KYB разрабатывался с применением технологий, позволяющих уклоняться от вражеских радаров. Именно поэтому главной его задачей является атака районов, где противник прикрыт системами противовоздушной или противоракетной обороны. Для этого его оснастили зарядом, чья мощность составляет 3 кг в тротиловом эквиваленте. При использовании группировки дронов удастся полностью ликвидировать районы с вражескими средствами ПВО.

Впервые российские дроны-камикадзе KYB были успешно применены в Сирии. Там их использовали для уничтожения позиций противника и бронетехники, прикрывавшихся системами ПВО. Однако официально эту информацию Министерство обороны РФ не подтверждало и не комментировало. Но РФ ранее уже использовала новейшее вооружение на территории Сирии в рамках реальных боевых действий.

Источник: avia.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Роспотребнадзор отменил для отдыхающих в санаториях требование о справках об отсутствии коронавируса

11.08 / На полученную от Федосеевы-Шукшиной квартиру Бари Алибасова суд наложил арест

07.11 / Мнение: Письмо: “Прочитал только сегодня”

29.09 / Мнение: Новые обстоятельства гибели парома “Эстония”

26.06 / “Нестабильное состояние”: Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу

10.07 / Мнение: Если Жириновский уйдет

22.07 / Москвичи подали в суды более 24 тысяч жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции

30.11 / Венедиктов о планах Лукашенко: Возглавит Белоруссию в качестве премьер-министра

30.12 / “Я не пожалела”: Анастасия Волочкова рассказала о предновогодних хлопотах

27.11 / Мнение: Дожали поляков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска