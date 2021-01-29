В России разработали обходящий системы ПВО НАТО дрон-камикадзе KYB

29.01.2021, 12:54, Разное

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Российские специалисты создали дрон-камикадзе KYB, способный обходить системы ПВО военного альянса НАТО. Он разработан специально для поражения тех районов, где находится техника противовоздушной обороны.

Дрон-камикадзе KYB разрабатывался с применением технологий, позволяющих уклоняться от вражеских радаров. Именно поэтому главной его задачей является атака районов, где противник прикрыт системами противовоздушной или противоракетной обороны. Для этого его оснастили зарядом, чья мощность составляет 3 кг в тротиловом эквиваленте. При использовании группировки дронов удастся полностью ликвидировать районы с вражескими средствами ПВО.

Впервые российские дроны-камикадзе KYB были успешно применены в Сирии. Там их использовали для уничтожения позиций противника и бронетехники, прикрывавшихся системами ПВО. Однако официально эту информацию Министерство обороны РФ не подтверждало и не комментировало. Но РФ ранее уже использовала новейшее вооружение на территории Сирии в рамках реальных боевых действий.

Источник: avia.pro