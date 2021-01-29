 

Максим Галкин показал поклонникам свое атлетическое тело и кудри

29.01.2021, 12:54, Разное
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Новая публикация Максима Галкина в Сети вызвала ажиотаж у поклонников юмориста. На фотографиях, выложенных им в Instagram, супруг Аллы Пугачевой продемонстрировал свое атлетическое тело и светлые кудри.
Как и многие селебрити, Максим Галкин активно ведет профили в различных социальных сетях. Новая публикация комика в Instagram взбудоражила его фанатов, на ней 44-летний артист предстал полуобнаженным с романтической прической. Телеведущий и актер признался, что соскучился по теплому времени года. Снимок был сделан еще во время отдыха летом.

В этом году Галкин вместе с Пугачевой были вынуждены из-за пандемии коронавируса остаться в подмосковном особняке. Несмотря на то, что ряд других отечественных звезд пренебрегли запретами, отправившись на тропические курорты, пара решила не нарушать закон и посвятить свободное время детям.

Снег и холод вызвали у Максима Галкина ностальгию по солнечным лучам и теплому морю. Демонстрируя приверженцам своего таланта голый торс, он спросил у них, когда следует ожидать приход лета. Фолловеров аккаунта звезды привела в восторг его физическая форма. Атлетическое сложение Галкина подчеркивал и легкий загар, о чем подписчики рассказали своему кумиру, пожелав и далее оставаться таким же молодым и активным. В одном из комментариев счастливого в браке с Примадонной шоумена даже назвали «Аллочкиным цветочком» по аналогии с названием известной народной сказки.



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