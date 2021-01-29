Менструальный и лунный циклы периодически синхронизируются

29.01.2021, 12:52, Разное

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Лунный цикл и наше размножение

У многих живых организмов поведение, связанное с размножением, зависит от фаз лунного цикла. Ученые считают, что такой ориентир способствует синхронизации поведения особей разных полов и увеличивает шансы завести потомство.

То, что продолжительность женского менструального цикла близка к продолжительности лунного, вызывает интерес у ученых. Ранее авторы нескольких исследований указывали, что у женщин, длина менструального цикла которых близится к продолжительности лунного цикла (29,5 дней) могут проще забеременеть. У женщин, длина цикла у которых 29,5 ± 1 день, месячные часто приходятся на полнолуние. При другой длине менструального цикла такой связи не обнаруживали.

Известна и возможная связь между уровнем рождаемости и фазой луны. Согласно данным длительных исследований, в полнолуние она увеличивается на 2-3% по сравнению со средним уровнем, а в новолуние снижается в той же мере.

Данные о связи размножения человека с лунным циклом ограничены. Современные ученые обычно скептически относятся к вероятности существования этой связи.

Лунные циклы бывают разными

Ученые указывают, что само понятие «лунный цикл» – упрощение. В исследованиях целесообразно считаться с тем, что лунные циклы бывают разными. Синодический (обычный) лунный месяц связан с тем, как луну освещает солнце, в среднем он длится 29,53 дня. Период полного обращения луны вокруг Земли короче – около 27,32 дня. Этот период называется тропическим месяцем. Еще один вид лунного цикла (аномалистический месяц) связан с тем, как часто луна подходит к планете на минимальное расстояние. Он длится 27,55 дней. Все эти циклы по-своему влияют на интенсивность лунного света и притяжения.

Лунные свет и гравитация

Чтобы прояснить влияние луны на вопросы репродукции человека, были проанализированы т.н. дневники менструального цикла 22 женщин. Наиболее продолжительный период наблюдений составил 32 года. В среднем, у женщин в возрасте до 35 лет менструация приходилась на полнолуние или новолуние всего в четверти случаев. После 35 лет этот показатель сокращался до десятой части случаев. Ученые считают, что, по всей видимости, связь между луной и месячными ослабевает не только с возрастом. Оно реже встречалось у женщин, которые чаще используют искусственное освещение (например, у участниц с хронотипом «сов»).

В этом исследовании ученые впервые представили данные о том, что лунное притяжение может оказывать влияние на менструальный цикл. Во вторых половинах 1961, 1979, 1997 и 2015 годов менструальные циклы семи из девяти женщин, дневники которых захватывали эти годы, синхронизировались с синодическим лунным циклом. Этот интервал в 18 лет четко соответствует периодичности лунных затмений, при которых расстояние между луной и землей становится минимальным. В это время влияния всех трех лунных циклов накладываются друг на друга.

Авторы исследования предполагают, что лунное притяжение может помочь объяснить, почему периодически засыпание и продолжительность сна также демонстрируют связь с полнолунием или новолунием. В обеих фазах лунное притяжение на Земле максимально. Действие притяжения также может объяснить влияние луны на жителей городов, в которых люди редко видят лунный свет.

Ученые признают, что в этом исследовании было сравнительно мало участниц. Они надеются в будущем провести крупную работу с применением мобильных приложений.