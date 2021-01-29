Задержан подозреваемый в кровавой расправе на поминках под Анапой

29.01.2021, 12:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Возле одного из домов на улице Мира на хуторе Заря под Анапой, где проходили поминки, злоумышленник обстрелял из пистолета четырех мужчин. Один из них погиб на месте, трое получили ранения. Подозреваемого в совершении преступления задержали, передает телеканал “360”. Его допрашивают. Расследование уголовного дела продолжается.