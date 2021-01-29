 

Задержан подозреваемый в кровавой расправе на поминках под Анапой

29.01.2021, 12:40, Разное
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Возле одного из домов на улице Мира на хуторе Заря под Анапой, где проходили поминки, злоумышленник обстрелял из пистолета четырех мужчин. Один из них погиб на месте, трое получили ранения. Подозреваемого в совершении преступления задержали, передает телеканал “360”. Его допрашивают. Расследование уголовного дела продолжается.



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