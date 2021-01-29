Эксперт объяснил значение неотвратимости наказания в РФ

29.01.2021, 12:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«Неотвратимость наказания должна касаться всех граждан в случае совершения ими какого-либо преступления, будь то нарушение условий испытательного срока или нападение на полицейских», – сообщил газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян, комментируя задержания правонарушителей по итогам незаконных акций 23 января.

«Смысл неотвратимости наказания заключается в том, чтобы оградить людей от совершения преступлений в будущем. В РФ есть нормы и законы, и мы, как граждане, должны учитывать это в своих действиях», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

По словам собеседника, это касается как тех, кто нарушает условия испытательного срока по примеру блогера Алексея Навального, так и тех, кто совершает нападения на полицейских во время незаконных акций.

«Наказание за неправомерные действия было и раньше, но сейчас правоохранители быстрее находят подозреваемых и оперативно привлекают людей в качестве свидетелей», – добавил социолог, напомнив о задержаниях по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году и акциях несистемной оппозиции в 2019 году.

При этом эксперт отметил, что неотвратимость наказания наступает не во время следственных действий, а исключительно по решению суда. «Пока по нападениям на полицейских и другим резонансным задержаниям мы не имеем судебных решений. Кроме того, важно будет обратить внимание на то, какой именно состав преступления будет оформлен по каждому из дел», – сказал Кирьян.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о том, что правоохранители установили личности еще пяти человек, которые участвовали в противоправных действиях, в том числе в избиении полицейских, во время несогласованной акции в Москве. Он указал, что принимаются меры к их розыску и задержанию, и все они будут привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова заявляла о задержании двух участников несогласованной акции в центре Москвы, в том числе подозреваемого в повреждении служебного автомобиля на Цветном бульваре.

Напомним, несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.