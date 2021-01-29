Кейт Миддлтон стала парикмахером своих детей во время локдауна: “Они в ужасе от моих способностей”

29.01.2021, 12:20, Разное

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Кейт Миддлтон продолжает выходить на связь из Сандрингемского дворца с сотрудниками благотворительных организаций, волонтерами и медицинскими работниками. Недавно у нее состоялся трогательный, местами очень тяжелый, а местами даже забавный разговор с бывшими узниками концлагерей, а вчера герцогиня созвонилась с родителями учащихся младших классов школы Roe Green Junior School в Бренте и ее директором, чтобы обсудить опыт каждого в воспитании детей во время локдауна.

Сначала директор школы спросила Кейт, как она оценивает свои математические способности по шкале от 1 до 10 – может ли она помочь своим детям освоить премудрости этой науки, на что герцогиня ответила: “-5. Я, очевидно, самая последняя среди нас!” Затем тот же директор попросила каждого родителя написать одно слово, описывающее воспитание детей на карантине. Ответ Кейт был – “Изматывающе”.

Как у родителей, у нас есть бытовые, повседневные элементы этой роли, но, я полагаю, во время изоляции всем нам пришлось взять на себя еще и дополнительные роли, с которыми раньше нам помогали другие члены сообщества, – отметила Кейт.

И смеясь добавила, что ту новую роль, которую решила освоить на карантине она сама, привело ее детей в ужас:

На время локдауна я превратилась в парикмахера – к великому ужасу моих детей! Они с настороженностью смотрели на то, как их мама отрезает им волосы. Нам пришлось стать и учителями для своих детей. И например, меня тянет помочь им во многих разных направлениях, я стараюсь изо всех сил, и в конце дня чувствую себя истощенной.

Кейт также отметила, что Уильям оказывает ей большую помощь и активно участвует в воспитании детей.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)