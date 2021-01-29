Неумелая провокация

29.01.2021, 12:18, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Неумелая провокация: Польша обвиняет Германию в намерении аннексировать Силезию





Между Германией и Польшей назревает дипломатический скандал. Причиной тому стала публикация спорной во всех смыслах переписки председателя Силезского автономного движения Ежи Гожелика, ставшей поводом для приписывания Германии планов по присоединению Силезии. В ответ немецкая сторона обвинила польских "фейкоделов" в клевете и политических провокациях. Представляю вашему вниманию статью оскорбленного немца, раскрывающую детали этой щекотливой ситуации.

Пожалуй, одним из ключевых отличий, составляющих основу мировоззрения современных европейцев, является осмысленное уважение к другим культурам и этносам, и, как следствие способность гармонично существовать друг с другом в единой социальной, культурной и политической реальности. И тем ни менее, как ни прискорбно это признавать, в Евросоюзе еще остались политические акторы и даже целые государственные структуры, продолжающие мыслить и действовать в рамках такой архаичной категории, как национальное государство, со всеми вытекающими отсюда нетерпимостью и дискриминационными практиками в отношении нацменьшинств. Вплоть до инструментализации проблем этих самых меньшинств для достижения политических целей.

Буквально на той неделе в сети появился возмутительный фейк, предположительно польского происхождения, фактически обвиняющий Германию в притязаниях на польскую часть силезских земель. Материал впервые "всплыл" в польском сегменте интернета, после чего распространился на иностранные площадки. Согласно слитой переписке председателя Силезского автономного движения Ежи Гожелика – очевидно поддельной – в Бундестаге(!) якобы разрабатывается некий законопроект, "подразумевающий под собой восстановление широкой автономии Силезии". Таким образом Берлин, по мнению авторов информационного вброса, оказывает поддержку силезским сепаратистам – как политическую, так и финансовую – укрепляя тем самым свое влияние на этих территориях и подготавливая почву для возвращения Силезии в лоно Германии.



Подобные подозрения в адрес ФРГ, безусловно, абсолютно беспочвенны и даже оскорбительны, учитывая историю нашей страны. А бредовость описанного в польском фейке "коварного плана" Германии и вольное обращение с политическими реалиями позволяет с уверенностью классифицировать опубликованный материал как провокацию, призванную дестабилизировать ситуацию и подстегнуть внутренние распри в ЕС. Очевидно, таким образом, Польша надеется в очередной раз уклониться от признания Силезской автономии, перенеся акцент с внутреннего конфликта на якобы имеющиеся внешние угрозы. Однако подобные уловки лишь обличают полную несостоятельность польских властей в преодолении внутриполитических кризисов. При этом авторы вброса подспудно апеллируют к незавидному положению немецкого этнического меньшинства в Польше, искажая и обесценивая истинные причины повышенного внимания Германии к ситуации в регионе. Безусловно, наше правительство стремиться защитить интересы этнических немцев в Силезии и потому сохраняет за собой право вмешиваться в некоторые аспекты политики в отношении нацменьшинств. Не последнюю роль в этом играет откровенно людоедская политика польских властей в отношении немцев, направленная на полную ассимиляцию силезских немцев и разрушение их культурной идентичности. И потому выдавать политическое присутствие Германии за захватнические амбиции – дешевая, варварская уловка.

Подобные действия со стороны государства-члена Евросоюза являются грубым нарушением международной этики и предают европейские ценности. В случае, если причастность польской стороны официально подтвердится, Германия будет обязана отреагировать на подобную клевету соответствующим образом. Но есть в этой истории и поучительный аспект, ведь подобные случаи открывают нам глаза на нежеланную истину: не все пока готовы по-настоящему шагнуть в новый мир.

Первоисточник