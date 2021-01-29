Мнение: Разрешение уехать из колхоза

29.01.2021, 12:16, Разное

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Вчера некоторые засомневались в том, что колхозникам в СССР до 1974 года запрещалось покидать колхоз без разрешения сверху.

И действительно: способы сбежать из колхозов были: например, отслужив в армии, можно было остаться в городе. Можно было завербоваться на какой-нибудь или какую-нибудь стройку с такими плохими условиями работы, что туда брали всех. Иногда удавалось за взятки или другими способами получить разрешение на выезд у директора колхоза, хоть директоров за потерю рабочей силы и наказывали. Вот уехать учиться в институт было уже значительно сложнее, тут у юных колхозников и колхозниц шансов поступить без взяток или блата было обычно мало.

Сложности при бегстве из колхоза можно сравнить, пожалуй, со сложностями, которые встанут сейчас перед жителем депрессивного региона, который захочет эмигрировать в Польшу. Если из России его выпустят безо всяких проблем, то на получение польского вида на жительство придётся затратить немало сил или денег — вся операция займёт, вероятно, несколько лет.

Тот факт, что десятки миллионов советских граждан были готовы покинуть родной колхоз любой ценой, красноречивее всего свидетельствует о реальном положении дел на селе периода Сталина и Хрущёва. Вот любопытный документ от 1954 года. Разрешение украинскому колхознику на временный выезд из колхоза для покупки хлеба:

https://von-hoffmann.livejournal.com/818961.html

В комментариях к посту свидетель эпохи, блогер cercidiphilum, даёт пояснения к документу:

Так как тут возникли вопросы по поводу денег, то как один из немногих присутствующих, кто работал в колхозе, внесу ясность в некоторые вопросы.

1. Хлеб в села не завозили. Его надо было печь самому из того? что было, как правило, из выданного за трудодни. Бывало всякое: закончился, мало дали, украли, мыши перетерли.

2. Получали за трудодни по разному. Во-первых, были разные колхозы, разные председатели и разные должности с нормировками. Например, если вы прикапывали свёклу на зиму в кагат, то можно было за день заработать два трудодня, но если вы эту свёклу тяпали, то зарабатывали примерно 0.75 трудодня за 12 часов работы. Подстрижка яблони оплачивалась хорошо, а копка земли плохо.

3. Деньги получали разными способами. Один из самых распространенных – сдача яиц. Большинство крестьян держали кур, а яйца были такой ценностью, что детям на праздник могли подарить яйцо. Родители на праздник разрешали скушать яйцо.

4. Кроме яиц можно было ещё продать теленка, корову, быка. Более того, за сдачу скота на мясо могли насчитать трудодни.

5. Про ценность трудодней. Был минимум. Когда я работал, то надо было отработать 260 или 280 трудодней, уже не помню. Чтобы получить всякие надбавки, премии и стаж, надо было выполнить этот минимум. Если вам не хватило хотя бы одного дня, то вам не засчитывался год работы в колхозе. Зарплату по норме платили, но не премию и не стаж. Поэтому, если по какой то причине не хватало нескольких дней, люди сдавали корову или свинью. За мясо получали деньги и пустые неоплачиваемые трудодни, за быка можно было получить 20 дней. Кстати, даже кроликами можно было расплатиться за нехватающие трудодни.

6. Чтобы не было иллюзий, это был адский труд в адских условиях. Люди реально голодали, каждый раз был тяжелый выбор между голодом и холодом. Вы или одеты но голодные либо поели, но без одежды. Качество что еды что одежды было ужасным.

Еще моменты, может, покажутся интересными:

7. Во всех селах было радио, но электричество провели в сёла только к началу 1970-х. У меня в селе провели в 1964.

8. Детей рожали дома до середины 1960-х.

9. Более-менее сносно платить начали в конце 1970-х, но всё равно платили меньше, чем в промышленности.

10. Колхозный стаж не засчитывали в общий до 1990-х. Т.е. если человек проработал в колхозе 10 лет и перешёл на завод, стаж начинали считать с нуля. В 1950-х это было не так важно, а в 1970-х и 1980-х была очевидная потеря пенсии.