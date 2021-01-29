Кроссовер Renault Kiger может появиться в России

29.01.2021, 12:10, Новости дня

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Французский автогигант Renault презентовал компактный кроссовер Renault Kiger, который оценивается в 550 тысяч рублей.

В Сети уже представлены фотографии транспортного средства, выполненного на платформе CMF-A+, используемой в актуальной генерации паркетника Nissan Magnite. Известно, что под капотом автомобиля установлен 1-литровый бензиновый двигатель с мощностью 72 л.с. Кроме того, кроссовера имеет турбированную модификацию на 100 л.с. мощности. Кузов паркетника стал несколько длиннее, однако пока не дотягивает до 4 метров.

В свою очередь, бренд Renault намерен в середине следующего месяца официально представить на рынок новый кроссовер Duster, который существенно отличается от остальных версий.