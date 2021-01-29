Кроссоверы Geely подорожали в РФ на 5-20 тысяч рублей

29.01.2021, 12:10, Новости дня

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Известная марка Geely анонсировала удорожание на российском рынке трех кроссоверов Atlas, Coolray и Emgrand X7.

В зависимости от модели и комплектации стоимость автомобилей увеличилась на 5-20 тысяч рублей, что соответствует 0,3-1,6% от прежней стоимости. Кроме того, кроссоверы Coolray и Emgrand стали дороже на 20 тысяч рублей. Первая из новинок доступна в базовой версии от 1,24 млн рублей, а в топовой комплектации за 1,61 млн рублей.

Также указано, что стоимость Emgrand X7 теперь составляет от 1,18 до 1,409 млн рублей. Что касается хетчбэка Geely GS, то его ценник пока сохранился прежним, однако эксперты не исключают, что в ближайшее время стоимость может увеличиться и на другие автомобили китайского бренда.