 

Кроссовер Haval Big Dog устанавливает рекорды по продажам

29.01.2021, 12:10, Новости дня
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Сегодня стало известно, что китайский паркетник Haval Da Gou продолжает демонстрировать рекордные продажи на местном рынке.

В частности, автомобиль успел уже опередить ближайших конкурентов Kia Seltos и Hyundai Creta, которые реализованы в меньшем количестве. Напомним, официальная премьера брутального кроссовера Haval Da Gou прошла осенью 2020 года. В конце декабря зафиксировали свыше 10 тысяч сделок по данной модели. Однако всего с момента поступления на рынок Haval Da Gou продали в количестве свыше 28 тысяч экземпляров.

Под капотом паркетника установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 169 л.с. мощности. Также значится, что автомобиль имеет 7-ступенчатую автоматическую коробку передач, а также систему полного привода. В топовой комплектации кроссовер Haval Da Gou получил 2-литровый агрегат на 204 л.с. мощности.



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