Мнение: По следам “Нашей Украины”

29.01.2021, 12:04, Разное

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По следам "Нашей Украины"

За неделю, предшествующую тарифному майдану, украинские социологи зафиксировали дальнейшее катастрофическое падение рейтинга Зеленского и партии «Слуга народа». Не то, чтобы это стало большой неожиданностью – наоборот, тенденции 2020-го года в этих вопросах были неумолимы. В итоге к концу января рейтинг Зеленского упал уже ниже 20%, а «Слуги народа» съехали на второе место в опросах, уступив ОПЗЖ. Причем, нельзя сказать, что мы видим какой-то небывалый рост популярности Медведчука, Бойко и ОПЗЖ. Да, есть некоторый рост за счет бывшего электората Зеленского, но он не так значителен, как падение Зеленского.

По сути, мы видим, как полностью повторяется динамика политического краха Ющенко и партии «Наша Украина». Можно напомнить, что, захватив власть в начале 2005-го года, Ющенко имел самый большой рейтинг в стране, а партия «Наша Украина» была правящей, во главе коалиции майданных сил. Но уже в 2007 году рейтинг Ющенко колебался между 17 и 19%, а рейтинг «Нашей Украины» упал до 13-15%. Спустя пару лет после этого, перед возвращением Януковича к власти, рейтинг Ющенко составлял уже 5-7%, а «Наша Украина» находилась на грани проходного барьера.

Причины этого краха идентичны причинам морально-политического краха Зеленского – коррупция, невыполненные обещания, прямой обман избирателя и его ограбление в интересах олигархических групп. Ющенко, как оказалось, был первым, но не последним деятелем такого рода, который выступал в роли ширмы для организации внешнего управления страной и ее ограбления в интересах внешних сил и узкой кучки олигархов. Естественно, что когда дурман предвыборной агитации прошел, а соотношение «было – стало» оказалось доходчивым даже для не самых умных граждан, обвал рейтинга стал неизбежным. Это произошло с Ющенко. Это же происходит с Зеленским.

Запись роликов про «перспективы Украины», «современную Украину» и «Украину будущего» плохо коррелирует с тем, что на самом деле происходит в стране. Но, как нетрудно заметить, Зеленский выбрал путь Порошенко, списывая свой падающий рейтинг на происки России и «внутренних врагов», куда записали даже тех, кто вышел протестовать против грабительских тарифов, которые ввели как раз при Зеленском, которого, конечно, никакая Россия тарифы повышать не заставляла. А вот МВФ заставлял. Но нельзя же обвинить МВФ в этом – так можно и партбилет на стол положить. Поэтому государственная пропаганда всеми силами разоблачает агентов ФСБ среди митингующих, а ряды правящей партии пытаются очистить от лиц, которыми недовольны в Вашингтоне.

Очевидно, что Зеленский уже всерьез не задумывается над тем, как остаться на 2-й срок, иначе бы предпринимались какие-то шаги по исправлению результатов крутого рейтингового пике. Его задача – досидеть оставшийся срок и сохранить видимость ширмы, за которой олигархи, стоящие за ним, будут обтяпывать свои дела, при том что США будут сохранять внешний контур управления Украиной. Локальные подачки плебсу, вроде отставки Шмыгаля, ничего принципиально не изменят, так как любой его сменщик будет все так же зависеть от внешних сил и внутренних олигархов, а значит и политика такого правительства будет при любом новом премьер-министре связана с обслуживанием олигархических и внешних интересов. И Зеленский именно эту политику и покрывает, что обуславливает его неизбежное следование дорогой Ющенко.

Тут стоит отметить важный момент. Казалось бы, вот он звездный час ОПЗЖ – обвальное разочарование Зеленским и «Слугой Народа» может создать перспективы для триумфального возвращения бывших регионалов к власти. Но, как мы видим, даже в условиях краха проекта «Голобородько» рейтинги ОПЗЖ упираются в определенный потолок, связанный отношением как к фигуре Медведчука, так и к бывшим регионалам, причем тут речь не только о майданном электорате, но и о жителях Юго-Востока, которые не забыли, как повели себя «регионалы» в 2014-м году, слив все, что можно вслед за своим трусливым вождем, который не сделал того, что нужно было сделать. И от этого восприятия «бывшим» крайне тяжело избавиться, поэтому различные популисты, конструируемые олигархами (Ахметовым, Коломойским, Пинчуком и т.д.), неизбежно отжирают у ОПЗЖ часть электората, который просто не считает ОПЗЖ «своими», даже при полной антипатии к евромайдану.

Схожая история и у Порошенко, последствия правления которого еще не скоро забудут. Поэтому, даже поглощая часть электората Зеленского, Порошенко также упирается в определенный потолок, который плюс-минус такой же, как и у ОПЗЖ. О представлении всего украинского общества ни там, ни там нет и речи. Все это создает предпосылки для конструирования нового олигархического проекта с новым лицом «спасителя Украины», чтобы окучить именно ту центристскую массу, которая годами колеблется от одного такого проекта к другому и где паразитируют такие трупные черви, как Тимошенко и ей подобные.

Точкой бифуркации, которой будет предшествовать создание такого «нового украинского мессии», будут ближайшие выборы, которые покончат со «Слугой народа». До них еще 3 года. И точно так же, как «Народный фронт» Яценюка всячески противился досрочным выборам (потому что в реальности он уже давно никого не представлял), «Слуга народа» будет противиться любым попыткам досрочных выборов, которые для партии и для Зеленского равнозначны ускоренной политической смерти. Поэтому партия будет формально сохранять большинство в Верховной раде, но чем дальше, тем более незначительный процент населения Украины она там будет представлять. Виноваты в этом, как обычно, будут агенты ФСБ и происки Кремля.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/ukraina/reyting-zelenskogo-prodolzhaet-polyet-v-preispodnyuyu/ – цинк

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