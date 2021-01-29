Мнение: Игры с пандемией

29.01.2021, 12:02, Разное

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Социальная дистанция – прямо как в московском метро.

Все-таки путинский режим, естественно, не смог удержаться от того, чтобы не воспользоваться “чудовищной пандемией” по ее “проектному смыслу” – то есть использовать ее как предлог для подавления любой протестной активности. Об этом все (в том числе и я) писали еще с весны – что сам концепт “пандемии” уничтожает “свободу митингов и собраний”, что, безусловно, крайне удобно для властей.

И вот, едва оппозиция попыталась запустить волну митингов – власти тоже перешли от слов к делу: стали просто задерживать всех подряд, возбуждая дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ч. 1 ст. 236 УК). Смотрим 236-ю статью: “Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий” – санкция пресловутая “двушечка”, столь нежно любимая Путиным. А есть там и часть 2 – это если “повлекшие по неосторожности смерть человека”. По соцсетям уже вовсю обсуждают перспективу: если в ближайшие недели кто-то из тех, кто побывал на митингах (причем даже не важно где – в Москве или во Владивостоке), умрет от ковида – прокуроры уже вполне смогут переквалифицировать статью для всех “призывавших к участию в митинге” на часть вторую – и это уже сроки до 7 лет.

Задержали уже брата Навального Олега, его жену, Любовь Соболь, Марию Алехину из Пусси Райот, возбудили дело против “правой руки” Навального Леонида Волкова и т.д. Всем, стало быть, как минимум “корячится двушечка”. И отмазка у властей железная: “Нет-нет, мы не душим свободу, мы просто заботимся о здоровье людей!”

Выглядит всё максимально издевательски. Но при этом, нельзя не признать, власти бьют оппозицию, сплотившуюся вокруг Навального, ее же оружием: ведь сам Навальный не раз призывал “еще сильнее бороться с ковидом”, “еще больше применять ограничительные меры” вплоть до локдаунов, он также не раз пытался обвинять путинский режим, что он, дескать, “недостаточно борется”. Ну и вот, пожалуйста.

Получаются ведь двойные стандарты: нельзя, получается, с одной стороны быть ковидобесом – то есть призывать всех к ношению масок (а лучше двух), соблюдать социальную дистанцию, стараться не выходить на улицу кроме как в ближайший (!) магазин за хлебом, общаться только онлайн – и одновременно призывать “всех немедля выйти на улицу, чтобы вместе снести ненавистный режим”. Тут уж, как говорится, или трусы, или крестик.

Впрочем, та же история, что мы только что наблюдали в Америке: когда на улицы выходят BLM и жгут полицейские участки – это всё ничего, “мирный протест”, да и ковид тут ни при чем; а когда трамписты захватывают на 2 часа Капитолий – это мятеж, измена и всем надо дать по 15 лет.

Мораль истории, казалось бы, такова: если ты за уличные акции, против Путина и хочешь быть последовательным – ты просто обязан быть коронаскептиком и ковидодиссидентом. Но прикол в том, что это невозможно для российской оппозиции в силу ряда причин, первая из которых – ее глубочайшая интеллектуальная зависимость от Запада и полное отсутствие интеллектуальной свободы в ее собственных рядах.