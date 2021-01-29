Названы пять продуктов, которые запрещено есть в сыром виде
29.01.2021, 12:00,
Разное
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Эксперты назвали пять продуктов, которые категорически запрещено употреблять в сыром виде. Попадая в организм без термической обработки, они превращаются в самый настоящий яд.
Сырая пища в отдельных случаях может быть очень полезной, но в таком виде можно есть далеко не все продукты. Некоторые блюда нужно готовить с большой осторожностью, чтобы не допустить появление неприятных последствий в виде отравления или же проблем с почками, а также желудком.
Медики не рекомендуют употреблять сырым картофель, поскольку там содержится ядовитое соединение соланин. Также запрещено есть без термической обработки стручковую фасоль из-за наличия растительного токсина фазина. Птица содержит бактерию кампилобактер, а сырые яйца – сальмонеллу. Сырое тесто нельзя есть из-за патогенной кишечной палочки.
Источник: ufatime.ru
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