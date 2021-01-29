Названы главные женщины в жизни Василия Ланового

29.01.2021, 12:00, Разное

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Стало известно о главных женщинах в жизни покойного народного артиста СССР Василия Ланового. К нему всегда было приковано женское внимание, многие считали его эталоном красоты.

Первая любовь

Первой любовью Василия Ланового стала девушка по имени Лидия, с которой он познакомился во время учебе в театральной студии ЗИЛа. Артист галантно ухаживал за избранницей, но длительные отношения построить так и не удалось.

Галина Уланова

Возвышенные чувства Василий Лановой испытывал к балерине Галине Улановой. При первой встрече артист не узнал танцовщицу. Пара познакомилась на вечеринке, куда Лановой прибыл по приглашению друзей. Балерина до конца жизни выделяла артиста среди своих почитателей. Сам же актер только спустя много лет в автобиографии признался, что беспредельно любил ее.

Первый брак

Первой женой Ланового стала актриса Татьяны Самойлова, с которой он учился на одном курсе в Щукинском училище. Артисты сыграли свадьбу летом 1955 года. Брак не просуществовал долго: вскоре после свадьбы Самойлова узнала, что беременна, но врачи запретили ей рожать по состоянию здоровья. На фоне всего этого отношения начали портиться, а в 1958 году семья распалась.

Вторая жена

Во второй раз Василий Лановой женился на актрисе и режиссере Тамаре Зябловой. Пара была счастлива на протяжении девяти лет брака. Именно ради нее актер сыграл Грея в «Алых парусах». В 1971 году Зяблова погибла в результате ДТП.

Ирина Купченко

Через год после потери супруги Лановой встретил актрису Ирину Купченко, в браке с которой прожил 49 лет. Жена подарила ему двух сыновей Александра и Сергея. Вместе с возлюбленной Лановой проводил время на сцене и в жизни. Муж и жена пережили общую трагедию смерть младшего наследника Сергея, который семь лет назад скончался в результате сердечного приступа. В больнице супруга до последнего ухаживала за Лановым. Она специально легла в медучреждение, чтобы находиться рядом.

Источник: www.5-tv.ru