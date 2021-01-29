Минкультуры РФ: Василий Лановой смог создать неповторимые образы, которые служат примером для поколений

29.01.2021, 12:00, Разное

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Вчера ночью не стало народного артиста СССР Василия Ланового. В Минкультуры РФ высказали соболезнование близким актера, вспомнив его неповторимые образы, служащие примером для поколений.

Василий Лановой умер 28 января из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Именитый артист ушел на 88 году жизни, практически до конца своих дней он не оставлял любимую работу. В Министерстве культуры Российской Федерации высказали соболезнование родным и близким Василия Семеновича. Коллеги и многочисленные поклонники помнят звезду как неутомимого труженика, а созданные им на сцене и в кино образы до сих пор остаются отличным примером для многих поколений россиян.

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова отмечает, что смерть Ланового стала огромной потерей для всей страны. Он был замечательным актером, театральным педагогом и великолепным мастером слова, творцом, дарящим тепло и доброту своей души всем окружающим. Именно личные качества помогли Василию Лановому воплотить те образы героев, на которые равнялись граждане СССР и России.

Легендарный служитель искусства родился в 1934 году, первым его фильмом стала картина «Аттестат зрелости», демонстрирующая целеустремленный настрой советской молодежи. Первый триумф Лановому принес образ Павки Корчагина, который он воплотил еще будучи студентом. Кроме патриотических ролей артист с аристократической внешностью часто играл в романтических и исторических лентах. Исполненные им роли в «Алых парусах», «Войне и мире», «Семнадцати мгновениях весны» стали популярны далеко за пределами Советского Союза.

Источник: www.interfax-russia.ru