Коронавирус в России: за сутки выявили 19,2 тысячи случаев заражения

29.01.2021, 10:46, Разное

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За прошедший день в стране подтвердили 19 238 новых случаев. Отмечается, что у 11,5% из больных нет ярко выраженных симптомов. Полностью выздоровели 26 204 человека, скончались 534 пациента.

Лидером среди российских регионов по числу заражений стала Москва. Суточный прирост в столице составил 2 799. Вылечились 6 180 жителей города, в больницу попали 1 042 человека, умерли 63 пациента.

На втором месте находится Санкт-Петербург с 2 284 инфицированными. Далее идет Московская область, где диагноз поставили 1 044 гражданам. Также в первую пятерку попали Нижегородская (471 случай) и Воронежская (378 случаев) области.

Новые случаи выявили еще в 80 регионах страны. Меньше всего инфицированных – в Еврейской автономной области (13 больных), Республике Тыва (12 больных), Ненецком (7 больных) и Чукотском автономных округах (2 больных).

Таким образом, общее количество заразившихся COVID-19 россиян сегодня составляет 3,81 миллиона. Выздоровели 3,25 миллиона человек. За весь период пандемии в стране зарегистрировали 72 тысячи летальных исходов.

Ранее президент Владимир Путин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, меры борьбы с COVID-19 дают хороший результат. “Пандемия действительно поступенно отступает”, – сказал глава страны.