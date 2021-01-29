Мнение: Волки, зайцы и трава

29.01.2021, 11:30, Разное

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В странах ЕС возник дефицит вакцин от коронавируса из-за сокращения поставок препарата англо-шведской AstraZeneca. На этом фоне руководство Евросоюза рассматривает вопрос об ограничении экспорта в Великобританию заказанной ею и производимой в Бельгии вакцины Pfizer/BioNTech.

Начинаются пока периферийные, но вакцинные войны. БигФарма в этот раз перемудрила и перехитрила саму себя. В прошлые фейковые эпидемии, которые были объявлены угрозой для человечества — во время свиного, птичьего гриппа, других таких же мероприятий — масштаб террора был все-таки существенно ниже, градус психоза хотя и зашкаливал по обычным меркам, но тем не менее не выходил за пределы разумного. Соответственно, резерв мощностей биофармацевтической индустрии позволял справляться с возросшим запросом и БигФарма могла считать прибыль, не слишком переутруждая себя дополнительным и экстренным производством своего варева.

Сейчас всё очевидно не так. Глобальный террор сегодня с самого начала взметнулся в заоблачную высь. Политики, решая свои задачи, теперь требуют от фармацевтических корпораций вакцины и еще больше вакцины. Возникла ситуация, знакомая по системе здравоохранения — оно после всех оптимизаций (а громили здравоохранение не только в России, а вообще по всему миру) оказалось не готовым к «политической эпидемии». Оно не было рассчитано на что-то иное, чем «обычный грипп». И как только появился грипп «необычный», да еще и с жестким прессингом по политическим соображениям, здравоохранение сколлапсировало. Везде.

Теперь такая же история начинается уже с мировой фармацевтикой. Мощностей недостаточно. Нет смысла говорить про бантустаны вроде России — наша Фарма настолько убого выглядит, что вакцинация от нынешней модной в этом сезоне болезни по некоторым оценкам может растянуться даже не на годы, а на десятилетия. Банально разрушена индустрия медбиопрома. Но и империалисты оказываются в той же ситуации. Только на более высоком уровне.

Проблема не в том, что нельзя нарастить мощности. Наверное, можно. Но встает вопрос — что делать с этими дополнительными цехами, автоклавами и всей дополнительной инфраструктурой потом. Она ведь ляжет неподъемной тяжестью на рентабельность, а потому либо нужно каждый год устраивать новую пандемию, либо заранее готовиться к убыткам.

В детстве я с интересом читал книгу Питера Фарба «Популярная экология». Он приводил в ней достаточно известный пример трехкомпонентной системы «волки-зайцы-трава». Если в какой-то год урожай травы выше обычного, зайцы через некоторое время, получив дополнительный корм, начинают стремительно размножаться. Еще через некоторое время вырастает и численность волков — у них тоже с кормом все становится прекрасно. А потом система совершает обратное колебание — избыточное количество зайцев сжирает траву и начинает погибать от бескормицы. Заодно их ускоренно выкашивают размножившиеся волки. Которые тоже через какое-то время начинают погибать ввиду резкого падения численности зайцев.

В природе такие колебания по амплитуде не слишком велики, а потому система динамично, но колеблется вокруг точки равновесия. Но если к естественным колебаниям добавить внешний фактор — скажем, выжечь всю траву или истребить всех волков, то система может необратимо «выскочить» за пределы равновесного состояния. Так получилось в Австралии, где у кроликов не оказалось естественных врагов, и они сожрали весь континент. Как раз искусственный несистемный фактор во всей красе.

С нынешней «эпидемией» возникает та же история. Что во многом, кстати, подчеркивает ее проектный характер. Причем неважно — искусственное происхождение у вируса или природное. Неадекватная реакция политиков стала тем внешним фактором, который необратимо разрушает всю ранее относительно стабильную систему. Вначале рухнуло здравоохранение, теперь под угрозой БигФарма. Казалось бы, в чем проблема — стройте мощности и устраивайте каждый год все новые и новые фейковые эпидемии. Зарабатывайте на здоровье. Своё, понятно.

Но в том и дело, что доход БигФармы в таком случае происходит за счет разрушения остальных секторов и отраслей мировой экономики. А это уже вопрос мировой политики, по которой даже у сверхгигантов фармацевтики нет достаточных возможностей и компетенций. Конечно, есть задачи, которые решаются сейчас под прикрытием «эпидемии», но как только они будут решены (полностью или частично), нужно будет возвращать систему к равновесию. Если успеют.

Конечно, мировой баланс неизмеримо сложнее, чем фарбовский пример с тремя компонентами «волки-зайцы-трава». А потому система гораздо более устойчива. Но слишком сильный внешний толчок — политический заказ на «ковидный» террор — может подорвать устойчивость даже такой очень сложной системы и прежних балансов.

Кстати, мировая система уже пытается начать возвратные колебания — по всему миру растут массовые протесты против карантинных мер. Естественно, что те отрасли экономики, которые сегодня буквально истребляются карантинами и локдаунами, тоже пытаются повлиять на политиков-заказчиков нынешней катастрофы. А это ставит перед БигФармой сложный вопрос: так наращивать ей мощности по производству вакцины или пытаться «вытягивать» на имеющихся?

Однако то, что устойчивость мировой системы близка к исчерпанию, факт. Разрушение идет по всем направлениям. Теперь очередь подошла к фармацевтическим корпорациям — они очевидно не справляются и не успевают. А любой шаг в направлении, чтобы «успеть», может привести БигФарму к неожиданной катастрофе, только немного отложенной.

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